RATP Dev va exploiter et moderniser le métro de Copenhague

Le groupe RATP Dev, filiale de la RATP, a remporté un contrat d'un montant total de 2,3 milliards d'euros pour exploiter et moderniser durant 12 ans le métro automatique de Copenhague, au Danemark, a annoncé mardi la RATP.

La station de Copenhague Central, en 2019 (illustration) ( Ritzau Scanpix / IDA MARIE ODGAARD )

Le consortium KBH Metro Partner, qui réunit RATP Dev et la société singapourienne ComfortDelGro, assurera l'exploitation "des lignes M1 à M4 du métro de Copenhague, avec un démarrage des opérations prévu en septembre 2027", a précisé le groupe français dans un communiqué.

L'entreprise française accompagnera notamment le programme de renouvellement et de modernisation des lignes M1 et M2 dans les années à venir.

Le nouveau contrat couvrira une période de 12 ans, jusqu'en 2039, avec une option de prolongation de trois ans.

Le métro automatique de Copenhague s'étend sur 43 kilomètres de voies et compte 44 stations empruntées par 135 millions de voyageurs en 2025 et fonctionne 24h/24 et 7j/7, selon la RATP.

"L'attribution du métro de Copenhague constitue une étape majeure dans l'exécution de notre plan stratégique. Elle confirme la pertinence de notre développement dans le rail urbain, aussi bien sur des projets de création de nouveaux réseaux que de reprise et de modernisation d’infrastructures existantes. Ce succès renforce un portefeuille de projets en forte croissance, en France comme à l'international", se félicite Hiba Farès, présidente du directoire de RATP Dev.

"Avec les mises en service et reprises attendues dès l'an prochain, notamment la ligne 15 Sud du Grand Paris Express, l'Étoile de Caen et CDG Express, RATP Dev aborde une nouvelle phase de développement et confirme sa capacité à faire rayonner le savoir-faire français au service des mobilités durables."

Avec cette première implantation en Scandinavie, RATP Dev est désormais présente dans 17 pays.