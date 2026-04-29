Les ventes d'argent et de zinc ont contribué à faire grimper de 57 % le bénéfice de Grupo México au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute l'objectif de production maintenu au paragraphe 7, des précisions sur l'unité minière d'Asarco au paragraphe 8, ainsi que des détails sur le projet Tia Maria aux paragraphes 9 à 11) par Natalia Siniawski

Le conglomérat minier et de transport Grupo Mexico GMEXICOB.MX a annoncé mardi une hausse de 57 % de son bénéfice au premier trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, grâce à une augmentation des ventes d'argent et de zinc.

Le bénéfice net du groupe s'est établi à 1,71 milliard de dollars. Le chiffre d'affairesa grimpé de 33 % pour atteindre 5,57 milliards de dollars,dépassant les 5,53 milliards de dollars estimés par les analystes interrogés par LSEG.

Le résultat opérationnel, ou bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) pour les trois mois clos fin mars a augmenté de près de 50 % pour atteindre 3,31 milliards de dollars.

Grupo Mexico, contrôlé par le milliardaire mexicain German Larrea, figure parmi les plus grands producteurs mondiaux de cuivre en volume.

La production de cuivre au cours du trimestre a atteint 258 138 tonnes métriques, en baisse de 2,8 % par rapport à l'année précédente, principalement en raison d'une baisse de la production dans les mines péruviennes, qui a été partiellement compensée par une hausse de la production dans les unités minières au Mexique et auxÉtats-Unis.

La production d'argent et de zinc a augmenté respectivement de 11,1 % et 2,0 % au premier trimestre 2026.

La société a également maintenu son objectif pour 2026, qui est d'atteindre une production de 1,03 million de tonnes.

La société a réaffirmé qu'elle examinait toujours ses projets visant à doubler la production minière et à intégrer verticalement l'unité minière américaine Asarco avec une fonderie et une raffinerie.

Tia Maria, l'une des plus grandes mines en cours de développement au Pérou, troisième producteur mondial de cuivre, est exploitée par Southern Copper, filiale du Grupo Mexico. Ce projet, longtemps en suspens, devrait entrer en service au troisième trimestre 2027, a indiqué le conglomérat dans un communiqué.

Le projet est actuellement achevé à 32,5 %.

Cette mine, l'un des projets les plus controversés du Pérou, fait face depuis des années à l'opposition locale en raison de préoccupations liées à l'utilisation de l'eau et à l'environnement.