Les ventes d'Amgen ont augmenté de 4 % au premier trimestre ; la société a soumis à la FDA une mise à jour de la notice d'un médicament destiné au traitement des maladies auto-immunes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Deena Beasley

Amgen AMGN.O a annoncé jeudi que ses ventes de produits au premier trimestre avaient augmenté de 4 %, grâce à la demande de médicaments contre le cholestérol et les maladies rares, et a déclaré qu'elle poursuivait un vaste programme de développement pour le médicament expérimental amaigrissant MariTide .

Le bénéfice par action ajusté de cette société de biotechnologie californienne a augmenté de 5 % pour atteindre 5,15 dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 4,76 dollars, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 8,6 milliards de dollars, ce qui correspond à l'estimation moyenne de Wall Street, malgré une baisse de la demande pour ses médicaments contre les maladies osseuses.

Les ventes de produits au premier trimestre ont augmenté de 9 % en volume, tandis que les prix nets et les niveaux de stocks ont chacun baissé de 2 %, ce qui s'est traduit par une croissance des ventes de 4 % d'un trimestre à l'autre.

En début de semaine, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a proposé de retirer l'autorisation de mise sur le marché accordée par l' au médicament Tavneos d'Amgen, destiné au traitement des maladies auto-immunes, invoquant un manque d'efficacité prouvée et ce qu'elle a qualifié de fausses déclarations dans la demande initiale.

Amgen a déclaré être en discussion avec l'agence et avoir soumis une modification de la notice qui fournirait davantage d'informations sur la toxicité hépatique liée au médicament, dont les ventes au premier trimestre ont augmenté de 32 % pour atteindre 114 millions de dollars.

Les ventes trimestrielles du médicament contre le cholestérol Repatha ont augmenté de 34 % pour atteindre 876 millions de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 835 millions de dollars.

Les ventes du médicament contre l'ostéoporose Prolia ont chuté de 34 % pour s'établir à 727 millions de dollars, manquant les estimations des analystes de 831 millions de dollars, alors que l'expiration des brevets entraîne une concurrence accrue.

Amgen mène actuellement une large gamme d'essais de phase 3 sur le médicament expérimental GLP-1 MariTide pour traiter l'obésité et les affections associées, notamment les maladies cardiaques et l'apnée du sommeil. La société prévoit de lancer cette année trois études de phase 3 sur ce médicament injectable destiné aux patients diabétiques.

Pour l'ensemble de l'année 2026, Amgen a légèrement revu à la hausse ses prévisions de bénéfice par action ajusté, les portant à une fourchette comprise entre 21,70 et 23,10 dollars, contre une prévision précédente de 21,60 à 23,00 dollars. Ses estimations de chiffre d'affaires ont été revues à la hausse, passant de 37 à 38,4 milliards de dollars à une fourchette de 37,1 à 38,5 milliards de dollars.