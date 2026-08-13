Les valeurs technologiques propulsent le S&P 500 à un niveau record alors que le pétrole et l'inflation des prix à la production faiblissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,36 %, S&P 500 +0,73 %, Nasdaq +0,92 %

* Dell et HP progressent après les bons résultats de Lenovo

* Tapestry affiche la plus forte baisse du S&P 500 après la publication de son rapport trimestriel

* Les chiffres de l'inflation des prix à la production pour juillet s'avèrent inférieurs aux prévisions

(Dernières informations à l'ouverture des marchés) par Avinash P et Purvi Agarwal

Le S&P 500 a atteint jeudi un record intrajournalier, porté par les valeurs technologiques, alors que la baisse des cours du brut a stimulé l’appétit pour le risque et que les investisseurs ont analysé des chiffres de l’inflation des prix à la production plus faibles que prévu.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 2,2 % après six séances consécutives de hausse, les investisseurs évaluant les perspectives d’un affaiblissement de la demande mondiale cette année et d’une augmentation des stocks de brut américains.

L'Iran et les États-Unis restent en désaccord quant aux efforts visant à convenir d'une fin définitive à la guerre au Moyen-Orient, selon une source iranienne de haut rang, tandis que le trafic dans le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale, restait fortement réduit.

Les valeurs technologiques ont également soutenu le Nasdaq, tandis que l’indice S&P 500 des technologies de l’information

.SPLRCT a progressé de 1 %.

Microsoft MSFT.O a progressé de 1,4 %, Nvidia NVDA.O a gagné 0,6 % et Apple AAPL.O a progressé de 0,5 %, les investisseurs se ruant à nouveau sur les valeurs des géants de la technologie.

« Le début du mois de juillet a été marqué par une rotation des capitaux au détriment de certains secteurs du marché, comme celui de la technologie, qui ont cédé la place à des secteurs plus cycliques », a déclaré Brock Weimer, analyste en stratégie d’investissement chez Edward Jones.

Le marché se montre peu indulgent envers les entreprises qui augmentent leurs dépenses sans perspective claire de rentabilité, tandis qu’il récompense celles qui sont capables de générer des résultats, a-t-il ajouté.

Dans le même temps, les valeurs financières et du secteur de la santé ont permis au Dow de se maintenir à flot.

À 10 h 09 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 190,02 points, soit 0,36 %, à 53 960,29, le S&P 500 .SPX gagnait 56,52 points, soit 0,73 %, à 7 805,02 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 244,05 points, soit 0,92 %, à 26 832,54.

Les chiffres des prix à la production se sont établis à 4,7 %, en deçà des prévisions qui tablaient sur une hausse de 4,9 % en juillet. Cela fait suite à la publication de données modérées sur l’inflation des prix à la consommation en juillet , qui ont renforcé les anticipations selon lesquelles la Fed maintiendrait ses taux d’intérêt inchangés lors de sa prochaine réunion .

« Je ne pense pas que les données de ce mois-ci suffisent à elles seules à faire pencher la Fed d’un côté ou de l’autre. Mais il ne semble certainement pas que le choc des prix de l’énergie ait des répercussions significatives sur les autres catégories de l’inflation sous-jacente », a déclaré M. Weimer.

Les opérateurs ont renforcé leurs paris sur un maintien des taux d’intérêt de la Fed le mois prochain, anticipant une probabilité de 65 % contre 60 % avant la publication des chiffres, comme l’ont montré les contrats à terme indexés sur le taux directeur de la Fed.

Le Dow .DJI oscillait près de son plus haut historique, tandis que le Nasdaq .IXIC se situait à environ 1,5 % en dessous de son propre sommet.

Les résultats solides enregistrés dans plusieurs secteurs, notamment celui des technologies, se sont avérés être le dernier facteur favorable aux actions américaines après un début de second semestre 2026 mouvementé. Ils ont aidé le Nasdaq à se remettre d’une chute de 10 % par rapport à son plus haut historique atteint fin juillet.

Parmi les valeurs, Cisco Systems CSCO.O , composante du Dow Jones , a chuté de 7,4 % bien que le fabricant d’équipements réseau ait annoncé des prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 supérieures aux attentes de Wall Street.

L'action Tapestry TPR.N a plongé de 15 % malgré les prévisions de résultats annuels optimistes du propriétaire de la marque Coach .

Les fabricants d’ordinateurs Dell Technologies DELL.N et HP HPQ.N ont progressé respectivement de 2,5 % et 4 %, après que les résultats du chinois Lenovo 0992.HK ont dépassé les attentes .

Par ailleurs, le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a légèrement augmenté la semaine dernière, ce qui témoigne d’un marché de l’emploi stable, selon les données publiées.

Les titres en hausse ont été deux fois plus nombreux que ceux en baisse, avec un ratio de 2,37 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,16 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 114 nouveaux plus hauts et 52 nouveaux plus bas.