Les valeurs pétrolières reculent alors que les pourparlers entre l'Iran et Oman ravivent l'espoir d'une réouverture du détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions des entreprises énergétiques cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, après que les pourparlers entre l'Iran et Oman ont ravivé l'espoir que le détroit d'Ormuz puisse rouvrir et lever les contraintes de transport maritime qui pèsent sur l'approvisionnement dans cette région clé du Moyen-Orient

** Le Brent, référence du marché LCOc1 , a reculé de 3,08% à 85,85 dollars le baril, tandis que le WTI américain CLc1 a perdu 2,68% à 80,15 dollars le baril

** Les deux indices de référence ont atteint plus tôt dans la séance leur plus bas niveau depuis le 10 août

** Les géants du pétrole et du gaz ExxonMobil XOM.N et Chevron CVX.N reculent respectivement d'environ 2% et 0,9%

** Occidental Petroleum OXY.N a reculé de 1,1% et Halliburton HAL.N a perdu 1,3%

** Les actions des raffineurs Marathon Petroleum MPC.N , Phillips 66 PSX.N et PBF Energy PBF.N ont reculé de 1,1% à 2%