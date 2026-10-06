Les valeurs londoniennes progressent grâce à la baisse du prix du pétrole et à la détente des rendements des gilts ; les valeurs du secteur de la défense reculent

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(Actualités après la clôture des marchés)

6 octobre - Le FTSE 100 britannique a progressé mardi, le recul des rendements obligataires et la baisse des cours du pétrole ayant rassuré les investisseurs après la volatilité observée la semaine dernière sur le marché obligataire,tandis que les pertes enregistrées par les valeurs de la défense ont limité les gains.

L'indice des valeurs vedettes FTSE 100 .FTSE a progressé de 0,4 % à 24 215,33 points, tandis que l'indice des valeurs moyennes FTSE 250 .FTMC a également gagné 0,4%.

* Le prix du Brent LCOc1 a reculé de 2 %, les exportationsde pétrole brut du Moyen-Orient, qui ont bien résisté, et la libération d’urgence de stocks par le G7 ayant apaisé les craintes liées à l’offre, même si la persistance des risques sécuritaires au Moyen-Orient a limité l’ampleur des pertes. O/R

* Les coûts d’emprunt de l’État se sont également détendus après que les rendements des gilts à 10 et 30 ans GB10YT=RR

GB30YT=RR ont atteint la semaine dernière leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies, les investisseurs évaluant les inquiétudes persistantes liées à l’inflation et à la dette.

* Catherine Mann,membre du comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre , a averti que l’inflation s’était ancrée dans l’économie britannique et pourrait se renforcer davantage à mesure que les négociations salariales s’intensifieront au début de l’année prochaine

* Selon les données de LSEG, les marchés estimentà environ90 %la probabilité d’une hausse des taux de la Banque d’Angleterre de 25 points de base, voire plus, en novembre.

* Les valeurs du secteur de la défense ont reculé, BAE Systems BAES.L , Babcock International BAB.L et Rolls-Royce

RR.L enregistrant des baisses comprises entre 2 % et 4%.

* Un article du Times a indiqué que le gouvernement envisageait dereporter ses projets visant à définir une feuille de route pour porter les dépenses de défense à 3 % du PIB .

* Informa INF.L figurait parmi les plus fortes hausses du FTSE 100, avec une progression de 3 %. Le groupe spécialisé dans les salons professionnels a annoncé son intention d’acquérir l’organisateur d’événements Clarion pour 2,24 milliards de livres sterling (2,98 milliards de dollars) et de scinder sa division d’édition universitaire Taylor & Francis

* « Même si la cession de l’activité d’édition universitaire signifie qu’il ne restera guère d’autres sources de revenus pour soutenir l’entreprise en cas de difficultés dans le secteur des événements en présentiel, cela permet au moins de reconnaître où se situera désormais la véritable croissance de l’entreprise », a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG.

* Sur le FTSE 250, le prestataire de services maritimes Clarkson CKN.L a progressé de 2,2 % aprèsavoir annoncé des prévisions de bénéfice annuel sous-jacent avant impôts supérieures aux attentes du marché .

* ASOS ASOS.L a chuté de 9,6 % après que des médias ont rapporté que des clients du distributeur de mode en ligne avaient reçu des notifications push indiquant que le site avait été piraté et menaçant de divulguer des informations. L’entreprise a déclaré que des informations personnelles de base avaient peut-être été consultées, mais qu’elle ne pensait pas que les informations relatives aux cartes de paiement ou aux mots de passe des comptes aient été compromises. (1 dollar = 0,7528 livre sterling)