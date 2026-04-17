Les valeurs liées aux cryptomonnaies grimpent, le bitcoin atteignant son plus haut niveau en dix semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 avril - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain grimpent vendredi, suivant le mouvement du bitcoin BTC= qui a atteint son plus haut niveau en 10 semaines ** L'annonce par l'Iran vendredi que le détroit d'Ormuz est "complètement ouvert" fait grimper les actions et stimule l'appétit pour les actifs à risque .N

** Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, en hausse de 3,2 % à 77 619,13 $, tandis que ETH= gagne 3,7 % à 2 428,74 $

** La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global

COIN.O augmente de >5%, et MicroStrategy, le détenteur de BTC,

MSTR.O fait un bond de 12,6% à un plus haut de 3 mois

** La plateforme de commerce de détail Robinhood Markets

HOOD.O fait un bond de 6%

** Les mineurs de crypto-monnaie augmentent: Riot Platforms

RIOT.O 4%, Mara Holdings MARA.O 2%, Bit Digital BTBT.O 6%, CleanSpark CLSK.O >4% ** Les valeurs liées à l'Ether montent: BTCS BTCS.O 9%, Bitmine Immersion Technologies BMNR.A 6% et Sharplink Gaming

SBET.O environ 4%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O en hausse de >3%; iShares Ethereum Trust ETF ETHA.O bondit de près de 4%