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Stellantis investit "plus d'un milliard d'euros en France" dont 40% à Mulhouse
information fournie par AFP 02/06/2026 à 13:02

Le PDG de Stellantis Antonio Filosa le 25 novembre 2025 à Turin ( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le PDG de Stellantis Antonio Filosa le 25 novembre 2025 à Turin ( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le constructeur automobile Stellantis a confirmé mardi qu'il allait investir "plus d'un milliard d’euros en France", notamment pour produire à Mulhouse trois nouveaux modèles Peugeot électriques ou hybrides, une annonce rassurante pour le site alsacien, bien accueillie par les syndicats.

L'investissement sera réparti à 50% en recherche et développement, 40% sur le site de Mulhouse, et 10% dans d'autres sites.

Cet investissement, dévoilé mardi dernier par Emmanuel Macron, garantit l'avenir de l'usine de Mulhouse (qui compte environ 4.500 salariés), l'une des cinq de Stellantis en France. Il produit actuellement des Peugeot 308 et 408.

Les trois nouveaux modèles, qui seront fabriqués à partir de 2029, seront des voitures de type berlines et SUV compacts (segment C), a précisé Stellantis.

Le PDG du groupe Antonio Filosa ainsi que les ministres Roland Lescure (Economie) et Sébastien Martin (Industrie) se sont rendus mardi à l'usine de Mulhouse pour présenter le projet.

"La France illustre parfaitement la stratégie mondiale de Stellantis (...) où notre taille mondiale, notre connaissance locale fine et nos marques se conjuguent pour répondre et dépasser les attentes de nos clients", a déclaré le patron italien du groupe, cité dans un communiqué.

Les représentants du personnel se sont dits très satisfaits.

"C'est comme le soleil aujourd'hui, les salariés sont heureux. Ça fait des années qu'on attendait un projet et là on nous en annonce trois. C'est extraordinaire", a déclaré à la presse la secrétaire de FO Stellantis Mulhouse, Deborah Schorr.

- "Rôle central de Mulhouse" -

"C'est trop tôt pour dire ce que ça représente en termes d'emplois. Mais notre priorité, c'est l'emploi, l'emploi, l'emploi. On va se battre pour que l'avenir du site soit assuré sur une décennie et au-delà", a-t-elle ajouté.

L'investissement en recherche et développement, de plus de 500 millions d'euros, servira notamment à développer la plateforme technologique "STLA One", une sorte de cahier des charges commun. Cette architecture technique mondiale et modulable servira de base d'ici quatre ans à plus de 30 nouveaux modèles de différents gabarits et motorisations, et remplacera cinq plateformes actuelles.

Cette unification, annoncée le 21 mai par Antonio Filosa dans le cadre de son plan stratégique, vise à améliorer la compétitivité de Stellantis. Le groupe a un besoin urgent de rationaliser son outil de production après avoir accusé des pertes colossales en 2025 et perdu des parts de marché en Europe.

D'ici à 2030, le constructeur veut produire 50% de ses volumes sur trois plateformes mondiales, avec jusqu’à 70% de composants communs.

Cette annonce confirme la place de Peugeot parmi les quatre marques mondiales que va désormais privilégier le groupe italo-franco-américain. Les trois autres sont l'italienne Fiat et les américaines Jeep et Ram.

Le syndicat CFE-CGC a salué dans un communiqué "le rôle central de Mulhouse dans les projets à venir, même si des attentes fortes demeurent quant aux volumes, à la pérennité de l'activité et aux garanties sociales associées".

La direction répond par cet investissement aux salariés en France qui craignent que Stellantis ne donne la priorité à ses activités américaines par rapport à l'Europe. Antonio Filosa avait en effet annoncé en mai un plan de réduction de ses capacités de production européennes de 800.000 unités.

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4 commentaires

  • 12:57

    Cet article m'inspire "faut pas vendre la peau de l'Ours avant de l'avoir tué". D'ou viendra ce milliard ? Des Chinois, de la dette, de la vente d'un actif vieillissant etc....

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