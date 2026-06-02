Six nouveaux palaces distingués en France

Le Fouquet's et le Cheval Blanc à Paris, le Martinez à Cannes... Six hôtels ont rejoint le cercle très fermé des palaces en France ( AFP / Olivier CHASSIGNOLE )

Le Fouquet's et le Cheval Blanc à Paris, le Martinez à Cannes... Six hôtels ont rejoint le cercle très fermé des palaces, trois dans la capitale et trois en région, a annoncé mardi le gouvernement français.

Le label de palace a été créé en 2010 en France pour encadrer une appellation jusque-là libre d'usage et valoriser des établissements français de prestige sur la scène internationale, où la concurrence est de plus en plus vive. Il est décerné par l'agence gouvernementale Atout France.

Sur les six lauréats, trois sont à Paris (Bulgari Hôtel, Cheval Blanc et Fouquet's), un dans les Alpes (Four Seasons Resort à Megève), un sur la Côte d'Azur (Martinez de Cannes) et un dans l'est de la France (Royal Champagne Hôtels &spa).

Aux 27 établissements qui ont vu récemment leur distinction palace renouvelée s'ajoutent désormais ces six nouveaux venus, portant à 33 le nombre de palaces en France (13 à Paris, 9 dans le sud-est, 7 dans les Alpes, 2 dans le Sud-Ouest, un à l'Est, un dans les Caraïbes).

"Six établissements, six histoires, six distinctions qui viennent enrichir cette liste prestigieuse" , a déclaré le ministre du Tourisme Serge Papin lors de la présentation.

Quatre établissements hôteliers en France ont perdu ce statut, qui distingue les hôtels cinq étoiles "d'exception", depuis la dernière liste publiée en 2019: le Mandarin Oriental Paris, le Park Hyatt Paris-Vendôme, l'Hôtel du Palais à Biarritz et le Byblos à Saint-Tropez.

Le label de palace était attribué pour cinq ans renouvelable, jusqu'à une réforme en 2024 qui a réduit la durée à trois ans renouvelables.

Les derniers nouveaux palaces ont été annoncés en 2019 quand six établissements avaient rejoint la liste. Depuis, aucun établissement n'avait été ajouté, le temps de se remettre des conséquences de la pandémie de Covid.

Pour prétendre au titre, il faut être un établissement cinq étoiles, avoir au moins 12 mois d'activité et remplir certains critères liés à un établissement de luxe - notamment disposer d'une "situation géographique exceptionnelle", d'"un caractère de légende par le biais d'un intérêt historique ou une fréquentation de personnalités renommées" ou encore "un service sur-mesure et personnalisé".