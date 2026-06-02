Ukraine: au moins 18 morts dans une attaque de drones et missiles russes

Frappes de missiles russes sur Kiev, le 2 juin 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Une attaque russe contre l'Ukraine tôt mardi a fait au moins 18 morts, dont six dans la capitale touchée par des missiles balistiques, a indiqué Kiev en réitérant son appel urgent à une aide américaine pour des systèmes de défense antiaérienne.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait mis en garde ces derniers jours contre une attaque massive de la Russie, après que Moscou avait demandé aux ambassades étrangères à Kiev d'évacuer dans l'optique de nouvelles frappes massives.

Le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a fait état de six morts et 66 blessés à Kiev. Le bilan s'est également alourdi à la mi-journée à 12 morts, dont deux enfants, dans la ville industrielle de Dnipro (est), selon les autorités locales.

Ces frappes étaient "une attaque massive et une déclaration claire de la Russie: si l'Ukraine n'est pas protégée contre les frappes de missiles balistiques et autres, ces attaques vont continuer", a déclaré le président ukrainien sur les réseaux sociaux.

Son chef de la diplomatie Andriï Sybiga a lui accusé le président russe Vladimir Poutine d'être "un criminel de guerre et un perdant qui n'a pour seule carte que la terreur", estimant que "Moscou est en train de perdre sur le champ de bataille".

Après plus de quatre ans d'invasion russe de l'Ukraine, les négociations pour mettre un terme à ce conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde guerre mondiale sont au point mort.

Selon la diplomatie française, ces nouvelles frappes russes montrent un "mépris total" pour les efforts vers la paix.

L'armée de l'air ukrainienne a dénombré 73 missiles et 656 drones tirés par la Russie et dit en avoir abattu respectivement 40 et 602.

Le ministère russe de la Défense a lui affirmé avoir mené une "frappe massive" ne visant que des cibles liées aux forces armées ukrainiennes.

- "Cauchemar" -

Des personnes se réfugient dans une station de métro lors d'une alerte aérienne à Kiev, le 2 juin 2026 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Tandis que des explosions de missiles retentissaient, des habitants de la capitale se sont précipités vers les abris chargés de sacs et de couvertures dans les rues de Kiev, où un important panache de fumée s'est élevé, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Anastassia a passé la nuit dans sa salle de bain, plutôt que de courir jusqu'au métro, trop loin quand il s'agit de missiles balistiques. "Toutes les fenêtres ont explosé, il n'y a plus aucune fenêtre", témoigne-t-elle à l'AFP.

"Ce n'était pas juste une explosion cette nuit. La nuit ici était un cauchemar", ajoute-t-elle.

Le marie de Kiev a fait état de dégâts dans plusieurs quartiers sur "des bâtiments résidentiels et non-résidentiels, et quatre établissements médicaux".

A Kharkiv (est), 14 personnes ont été blessées. Dans la ville portuaire d'Odessa (sud), une maternité et un hôpital ont été touchés, sans faire de victimes.

Moscou, qui bombarde l'Ukraine presque toutes les nuits, a intensifié ses attaques en journée depuis quelques mois, entraînant une riposte de Kiev qui a renforcé ses frappes, notamment de longue distance, contre la Russie.

Côté russe, un civil a été tué lundi dans la région de Koursk, proche de la frontière, dans une attaque de drone ukrainien, a indiqué le gouverneur local Aleksandr Khinchtein.

Les forces armées ukrainiennes ont revendiqué une attaque sur la raffinerie d'Ilski dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, où les autorités locales ont fait état d'un incendie déclenché par une frappe de drone.

- Lettre à Trump -

Le président ukrainien a réitéré mardi son appel auprès des alliés occidentaux à soutenir l'approvisionnement de l'Ukraine et jugé "absolument nécessaire" l'aide des Etats-Unis pour la livraison de missiles pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot.

La Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko a elle jugé que "chaque retard" dans le soutien au système de défense antiaérienne de l'Ukraine "coûte des vies".

L'Ukraine a développé un système pionnier de défense antiaérienne contre les drones. Mais Kiev reste dépendante des approvisionnements auprès de ses alliés pour se défendre contre les frappes de missiles, plus difficiles à déjouer.

La semaine dernière, Volodymyr Zelensky avait demandé dans une lettre adressée à son homologue américain Donald Trump de fournir à Kiev davantage de missiles pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot, pour faire face à l'intensification des attaques russes.

Des frappes de missiles russes à Kiev, le 2 juin 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Cette lettre a été signée mardi dernier, deux jours après une frappe dévastatrice de Moscou contre l'Ukraine qui avait impliqué près de 600 drones et environ 90 missiles, dont le missile balistique à portée intermédiaire Orechnik à capacité nucléaire, utilisé pour la troisième fois depuis le début du conflit.

Les responsables ukrainiens ont averti à plusieurs reprises que les stocks de munitions des systèmes antimissiles étaient insuffisants.