Les valeurs énergétiques américaines reculent alors que le prix du brut baisse dans l'espoir d'une trêve entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines reculent avant l'ouverture, dans le sillage de la baisse des cours du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 4,3% à 96,90 $ le baril; ceux sur le West Texas Intermediate américain < CLc1> chutent de 4,7% à 90,57 $ le baril

** Les prix baissent en raison du regain d'espoir concernant un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran qui pourrait permettre la réouverture progressive du détroit d'Ormuz

** Les géants de l'énergie Chevron CVX.N et Exxon Mobil

XOM.N reculent chacun d'environ 1,6%

** Les producteurs de pétrole et de gaz Occidental Petroleum

OXY.N , Devon Energy DVN.N , Diamondback Energy FANG.O et ConocoPhillips COP.N reculent de 1,9% à 2,6%

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes et SLB reculent respectivement de 1,4% et 1,6%

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N reculent respectivement de 1,3% et 0,8%