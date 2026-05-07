Unicredit annonce la vente de sa filiale russe AO Bank

La banque italienne Unicredit a annoncé jeudi la vente de sa filiale russe AO Bank, l'une des dernières banques étrangères en Russie, afin de "recentrer ses opérations sur les paiements internationaux".

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Cette cession, fondée sur un "accord non contraignant" avec un "acquéreur privé établi aux Emirats arabes unis", doit être finalisée au premier semestre 2027, a indiqué Unicredit dans un communiqué.

"Cet accord accélère le recentrage des opérations d'UniCredit en Russie sur les paiements internationaux, principalement en euros et en dollars américains, pour une clientèle d'entreprises occidentales et russes non soumises à des sanctions", a précisé la banque italienne.

Unicredit indique que l'acquéreur d'AO Bank "est un investisseur privé bien établi aux Emirats arabes unis, entretenant des liens de longue date avec le milieu institutionnel et commercial local, pour lequel Unicredit a effectué les vérifications de conformité requises".

"L'opération prévoit la scission d'une partie des activités d'AO Bank au sein d'une nouvelle entité distincte", suivie "de la vente d'AO Bank et de ses activités restantes à l'acquéreur", selon le communiqué.

Deuxième banque italienne, Unicredit a enregistré un bénéfice net record au premier trimestre, à 3,2 milliards d'euros, en forte hausse de 16,1% sur un an, poussé par une augmentation des commissions et la réduction des coûts.