Les valeurs énergétiques américaines progressent alors que les attaques des Houthis contre des pétroliers font grimper le prix du Brent à 100 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours et ajout des commentaires des analystes aux points 2 et 3)

Les actions du secteur énergétique américain ont progressé jeudi alors que le Brent atteignait les 100 dollars le baril, prolongeant ainsi une remontée de cinq jours après que des attaques contre deux pétroliers saoudiens ont ravivé les craintes concernant des perturbations de l'approvisionnement mondial en pétrole.

Les forces houthistes au Yémen ont élargi le conflit en prenant pour cible des navires transportant du pétrole saoudien dans le détroit de Bab el-Mandeb, après avoir déclaré un blocus naval sur les expéditions saoudiennes, laissant entrevoir des perturbations dans un autre goulet d'étranglement clé du transit pétrolier, aux côtés du détroit d'Ormuz.

Voici plus de détails:

* Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 6,7 % à 100,37 dollars le baril à 14 h 01 GMT, franchissant la barre des 100 dollars pour la première fois depuis le 26 mai. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a quant à lui gagné 5,5 %, à91,91 dollars le baril . O/R

* John Evans, analyste chez PVM Energy, a déclaré que le réacheminement des cargaisons de pétrole pourrait plus que doubler la durée des traversées entre le port saoudien de Yanbu et la Chine, passant de plus de 20 jours à plus de 50 jours.

* La production pétrolière au Moyen-Orient devrait se redresser plus lentement que ne le prévoient les marchés, car le trafic maritime entrant reste modéré en raison de la reprise du conflit, ce qui maintient les marchés du brut sous pression et soutient les prix, a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

* Les actions d’Exxon Mobil XOM.N et de Chevron CVX.N ont progressé respectivement de 1,6% et 1,9 %. Diamondback Energy FANG.O , Devon Energy DVN.N , ConocoPhillips COP.N et Occidental Petroleum OXY.N ont enregistré des hausses comprises entre 1,7 % et 2,7 %.

* Les raffineurs Valero Energy VLO.N , Marathon Petroleum

MPC.N et Phillips 66 PSX.N ont également progressé de 1,1 % à 1,3%.

* Avant que les tensions ne s'intensifient à nouveau après le 8 juillet, les analystes avaient revu à la baisse leurs prévisions de prix du pétrole pour 2026 pour la première fois depuis le début de la guerre en Iran, comme l'a montré en juin un sondage de Reuters .

* Les valeurs du secteur de l’énergie ont fluctué au gré de l’évolution du conflit , s’envolant sous l’effet des craintes de perturbation de l’approvisionnement avant de reculer après la conclusion d’un accord de paix temporaire entre les États-Unis et l’Iran .