Les valeurs énergétiques américaines progressent alors que le prix du pétrole s'envole en raison des craintes liées à l'approvisionnement au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

29 avril - ** L'indice S&P 500 Energy .SPNY progresse de 2,3 %, après une hausse de plus de 7 % des cours du brut, sur fond d'inquiétudes concernant des perturbations prolongées de l'approvisionnement en pétrole au Moyen-Orient. O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 bondissent de 7,3 % à 119,43 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis le 9 mars

** Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 progresse de 7,03 % à 106,96 dollars le baril, son plus haut niveau depuis le 8 avril ** Un responsable de la Maison Blanche a déclaré mercredi que le président américain Donald Trump avait interrogé les compagnies pétrolières américaines sur les moyens d'atténuer l'impact d'un blocus américain des ports iraniens qui pourrait durer plusieurs mois .

** Les données publiées mercredi par le gouvernement américain ont révélé une baisse plus importante que prévu des stocks de brut la semaine dernière, ce qui a également exercé une pression à la hausse sur le brut américain.

** Les grandes compagnies pétrolières américaines Chevron

CVX.N et Exxon Mobil XOM.N progressent respectivement de 1,7 % et 2,3 %.

** Valero Energy VLO.N , Expand Energy EXE.O , APA Corp

APA.O , Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66 PSX.N figurent parmi les plus fortes hausses de l'indice énergétique, avec des gains compris entre 3,8 % et 6,3 % ** PSX affiche un bénéfice ajusté surprise au premier trimestre , grâce à des marges de raffinage plus élevées.

** Le raffineur HF Sinclair DINO.N gagne 6 %.