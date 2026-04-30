Les bénéfices et le chiffre d'affaires d'O'Reilly en hausse au premier trimestre grâce à la demande de pièces automobiles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - O'Reilly Automotive ORLY.O a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une forte demande de pièces détachées automobiles.

Les prix élevés des véhicules neufs aux États-Unis ont incité davantage de consommateurs à conserver leurs anciennes voitures en les réparant eux-mêmes, ce qui a stimulé la demande auprès des détaillants de pièces détachées comme O'Reilly.

* L'action de la société a progressé de 4 % dans les échanges après la clôture.

* Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 31 mars a augmenté d'environ 10 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre environ 4,6 milliards de dollars.

* Le bénéfice trimestriel de la société basée à Springfield, dans le Missouri, s'est élevé à 604 millions de dollars, soit 72 cents par action, contre environ 538 millions de dollars, soit 62 cents par action, il y a un an.