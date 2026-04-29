L'ex-directeur du FBI Comey s'est présenté à la justice après sa nouvelle inculpation

Le palais de justice du district Est de Virginie, où l'ancien directeur du FBI, James Comey, doit comparaître, le 29 avril 2026 à Alexandria, en Virginie ( AFP / Alex WROBLEWSKI )

L'ex-directeur du FBI James Comey, cible désignée de Donald Trump, s'est présenté mercredi aux autorités fédérales, qui l'ont inculpé la veille pour avoir menacé "la vie et l'intégrité physique" du président américain.

James Comey, 65 ans, est désormais visé par deux chefs d'accusation pour une photo de coquillages publiée sur les réseaux sociaux en mai 2025 et interprétée par l'administration Trump comme une "menace" envers le président.

Sur cette photo, ensuite retirée, des coquillages formaient le message "86 47" dans le sable, le premier nombre étant parfois utilisé pour signifier le souhait de faire déguerpir, voire de tuer, quelqu'un, le second pouvant se référer à Donald Trump, 47e président des Etats-Unis.

James Comey s'est présenté au tribunal fédéral d'Alexandria, près de la capitale Washington, et a assisté à une très brève audience, dont il est sorti libre, rapportent les médias américains.

Donald Trump a limogé début avril sa ministre de la Justice Pam Bondi, à la suite notamment d'une série de piteux échecs de son ministère à poursuivre pénalement des cibles expressément désignées par lui, dont James Comey. Il a nommé pour assurer l'intérim à ce poste stratégique Todd Blanche, jusqu'alors numéro 2 du ministère, qui est également un de ses anciens avocats personnels.

"Cela ne veut pas dire que chaque fois que ce numéro est publié, ou chaque fois qu'il y a une menace contre le président, que cela aboutira nécessairement à une inculpation", a affirmé mercredi M. Blanche, en réponse à une question sur le fait que quiconque publierait le nombre "86 47" s'exposerait à une enquête, voire des poursuites pénales.

"Cela dépend de l'enquête, cela dépend de toutes sortes de facteurs", a-t-il ajouté lors d'un point presse au ministère de la Justice. "Les gens devraient se garder de menacer la vie du président Trump, parce que c'est une infraction, point final", a-t-il néanmoins prévenu.

James Comey a clamé mardi son innocence, affirmant n'avoir "toujours pas peur."

C'est la deuxième fois que les procureurs fédéraux s'en prennent à cette bête noire de Donald Trump. La précédente procédure pénale à son encontre avait été annulée en novembre.

James Comey - brutalement limogé par Donald Trump en 2017 alors que le FBI enquêtait sur d'éventuelles ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016 - était dans cette première procédure accusé d'avoir menti sous serment.

Un véhicule transportant l'ancien directeur du FBI, James Comey (non visible), quitte le tribunal pour le district Est de Virginie après sa comparution devant le tribunal à Alexandria, en Virginie, le 29 avril 2026 ( AFP / Alex WROBLEWSKI )

La nouvelle inculpation a été dévoilée mardi, trois jours après une tentative d'assassinat présumée contre Donald Trump, et annoncée par Todd Blanche, ministre de la Justice par intérim.

Un sénateur démocrate influent a dénoncé mardi un "ministère de la Justice instrumentalisé pour le compte d'un président revanchard".