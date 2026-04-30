Deux hommes juifs blessés dans une attaque au couteau à Londres

Un membre de la police scientifique photographie des indices sur les lieux d'un crime sur Golders Green Road, dans le quartier de Golders Green, au nord de Londres, après que deux personnes ont été poignardées et qu'un suspect a été arrêté ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Deux hommes juifs ont été blessés mercredi dans une attaque au couteau dans le nord de Londres, considérée comme "terroriste" par la police et qui survient après une série d'incidents à caractère antisémite dans ce secteur ces dernières semaines.

Un suspect de 45 ans a été arrêté peu après l'attaque pour tentative de meurtre. Il a "des antécédents de violence grave et des problèmes psychologiques", a déclaré le chef de la police de Londres, Mark Rowley.

Il s'agit d'un Britannique né en Somalie, a précisé la police dans un communiqué mercredi soir.

Il est soupçonné d'être impliqué dans un autre incident qui s'est produit mercredi matin dans le sud-est de Londres et au cours duquel une personne aurait été légèrement blessée.

La police procédait mercredi soir à une perquisition dans cette partie de la capitale britannique.

Les deux hommes juifs blessés, âgés de 76 et 34 ans, ont été poignardés à Golders Green, quartier où vit une importante communauté juive. Hospitalisés, ils se trouvaient mercredi soir dans un "état stable", a indiqué la police.

Cette attaque a été déclarée "acte terroriste" par la police.

Le groupe "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya" (Hayi), qui a revendiqué plusieurs incendies et tentatives d'incendies à caractère antisémite dans le nord de Londres ces dernières semaines, a salué l'attaque et l'a attribuée à ses "loups solitaires".

Interrogée sur cette revendication par ce groupe, qui serait pro-Iran et était peu connu il y a encore quelques semaines, la police n'a pas voulu faire de commentaire.

- "J'ai peur" -

L'attaque a accru l'inquiétude de la communauté juive.

"J'ai peur (...). Je suis sur mes gardes : chaque personne que je vois, je la scrute. Est-ce qu'il a un couteau ? Est-ce qu'il s'approche trop près de moi ?" a raconté Moshie, un jeune homme de 20 ans qui n'a pas souhaité donner son nom et qui vit à Golders Green.

Le commissaire de la police métropolitaine Mark Rowley (2e d) fait une déclaration aux médias, dans le quartier de Golders Green, au nord de Londres, le 29 avril 2026, après que deux personnes ont été poignardées et qu'un suspect a été arrêté ( AFP / JUSTIN TALLIS )

"Les mots de condamnation ne suffisent plus", a réagi le grand rabbin Ephraim Mirvis, appelant "chaque institution, communauté, dirigeant et personne de ce pays à prendre des mesures concrètes".

Le chef de la police Mark Rowley a été chahuté lors de son point de presse: "Démission", "Honte sur vous", ont crié quelques personnes.

Des images de vidéosurveillance partagées sur les réseaux sociaux montrent un homme se jeter sur un habitant attendant à un arrêt de bus, et s'en prendre violemment à lui quelques instants après que celui-ci a mis une kippa sur sa tête.

Le suspect a tenté de poignarder des policiers, qui n'ont pas été blessés, et a été neutralisé avec un taser, a indiqué la police.

Une personne brandit une banderole sur laquelle est écrit "Nous ne sommes pas des Juifs aux genoux tremblants !", le 29 avril 2026 à Londres ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le roi Charles III, en visite d'Etat aux Etats-Unis, est "profondément préoccupé, en particulier en ce qui concerne l'impact sur la communauté juive", a déclaré le palais de Buckingham.

Dénonçant une "attaque antisémite (...) absolument révoltante", le Premier ministre Keir Starmer a remercié le groupe juif de surveillance du voisinage Shomrim North West London, qui a participé à l'interpellation du suspect avec la police, et le service d'urgence bénévole Hatzola, qui s'est occupé des blessés.

- "Mesures décisives" -

Cette attaque intervient après plusieurs incendies et tentatives d'incendies criminels ces dernières semaines ayant visé des lieux liés à la communauté juive dans le nord-ouest de Londres, sans faire de blessés.

La première de ces attaques à caractère antisémite a eu lieu fin mars contre des ambulances de Hatzola à Golders Green, suivie d'autres visant une synagogue ou encore le local d'une organisation caritative juive.

"Le gouvernement britannique ne peut plus prétendre que la situation est sous contrôle", a accusé le ministère israélien des Affaires étrangères sur X.

Des policiers patrouillent dans un périmètre de sécurité dans le quartier de Golders Green, au nord de Londres, le 29 avril 2026, après que deux persones ont été poignardées et qu'un suspect a été arrêté ( AFP / JUSTIN TALLIS )

La communauté juive britannique était déjà traumatisée par l'attaque contre une synagogue de Manchester le 2 octobre 2025. Deux fidèles avaient été tués et trois autres grièvement blessés.

"Nous faisons de notre mieux pour mener une vie aussi normale que possible, mais chaque jour est une lutte", a déclaré à l'AFP Steven Bak, un bénévole de Shomrim.

La police a renforcé ses patrouilles dans le secteur, a indiqué le maire de Londres Sadiq Khan.

Une trentaine de personnes ont été arrêtées dans les enquêtes sur les incendies et tentatives d'incendie criminel survenus à Londres.

Un mur recouvert de portraits de manifestants tués dans la répression par les autorités en Iran a été la cible lundi d'un incendie, là aussi à Golders Green, sans faire de dégâts.