Les valeurs énergétiques américaines progressent alors que le prix du pétrole remonte en raison des inquiétudes liées à l'approvisionnement au Moyen-Orient et des risques liés aux ouragans

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8 octobre - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 4,2 % à 104,4 dollars le baril et ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 s'apprécient de 4 % à 91,8 dollars le baril

** Les cours du pétrole sont en hausse en raison des inquiétudes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient, liées à la multiplication des attaques contre le trafic maritime dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz, tandis que la production américaine a baissé sous l'effet d'un ouragan menaçant les installations offshore

** Les grandes sociétés pétrolières et gazières ExxonMobil

XOM.N et Chevron CVX.N progressent respectivement de 1,6 % et 1,3 %

** Occidental Petroleum OXY.N et ConocoPhillips COP.N ont progressé respectivement de 1,6 % et 1,7 %

** Les prestataires de services pétroliers Halliburton

HAL.N et Baker Hughes BKR.O progressent respectivement de 1,2 % et d'environ 1 %

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66

PSX.N progressent respectivement de 1,5 % et 1,2 %