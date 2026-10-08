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Les valeurs énergétiques américaines progressent alors que le prix du pétrole remonte en raison des inquiétudes liées à l'approvisionnement au Moyen-Orient et des risques liés aux ouragans
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 12:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 4,2 % à 104,4 dollars le baril et ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 s'apprécient de 4 % à 91,8 dollars le baril

** Les cours du pétrole sont en hausse en raison des inquiétudes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient, liées à la multiplication des attaques contre le trafic maritime dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz, tandis que la production américaine a baissé sous l'effet d'un ouragan menaçant les installations offshore

** Les grandes sociétés pétrolières et gazières ExxonMobil

XOM.N et Chevron CVX.N progressent respectivement de 1,6 % et 1,3 %

** Occidental Petroleum OXY.N et ConocoPhillips COP.N ont progressé respectivement de 1,6 % et 1,7 %

** Les prestataires de services pétroliers Halliburton

HAL.N et Baker Hughes BKR.O progressent respectivement de 1,2 % et d'environ 1 %

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66

PSX.N progressent respectivement de 1,5 % et 1,2 %

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
55,4100 USD NASDAQ -3,01%
CHEVRON
205,160 USD NYSE -1,18%
CONOCOPHILLIPS
129,840 USD NYSE +0,33%
EXXONMOBIL HLDG
164,050 USD NYSE -0,26%
Gaz naturel
3,20 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
31,755 USD NYSE -2,96%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
442,260 USD NYSE +2,23%
OCCIDENTAL PETROLEUM
58,205 USD NYSE -0,21%
PHILLIPS 66
271,510 USD NYSE +0,56%
Pétrole Brent
105,07 USD Ice Europ +3,82%
Pétrole WTI
92,68 USD Ice Europ +4,19%
SLB
47,960 USD NYSE -4,09%
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