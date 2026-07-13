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Les valeurs du secteur énergétique américain progressent alors que l'escalade militaire perturbe les expéditions via le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 16:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

13 juillet - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie

.SPNY progresse de 2,6%, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 3,1% à 78,40 dollars le baril et ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 de 3% à 73,56 dollars le baril. Les deux contrats avaient grimpé de plus de 4% plus tôt dans la séance.

** Les cours du pétrole s'envolent après que la reprise des frappes militaires entre les États-Unis et l'Iran a ravivé les inquiétudes concernant les livraisons d'énergie

** Téhéran a pris pour cible dimanche des installations américaines dans le golfe Persique et a déclaré avoir de nouveau fermé le détroit d’Ormuz; les Gardiens de la révolution iraniens ont indiqué lundi avoir attaqué des bases militaires américaines au Koweït et à Bahreïn

** Les géants américains de l'énergie Chevron CVX.N progresse de 1,9% et Exxon Mobil XOM.N bondit de 2,5%

** Valero Energy VLO.N , Phillips 66 PSX.N , Texas Pacific Land Corp TPL.N et Marathon Petroleum MPC.N progressent entre 3,6% et 4,2%; elles figurent parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice énergétique

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O progresse d’environ 1% et Halliburton HAL.N progresse de 2,5%

** Les raffineurs HF Sinclair DINO.N gagne 2,2% et PBF Energy

PBF.N progresse de 5,5%

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
58,0942 USD NASDAQ +0,93%
CHEVRON
179,955 USD NYSE +2,02%
CONOCOPHILLIPS
111,605 USD NYSE +2,37%
DIAMONDBACK ENG
188,4750 USD NASDAQ +2,77%
EOG RESOURCES
137,710 USD NYSE +2,68%
EXXONMOBIL HLDG
142,955 USD NYSE +4,18%
Gaz naturel
2,94 USD NYMEX -2,39%
HALLIBURTON
35,380 USD NYSE +2,89%
HF SINCLAIR
80,660 USD NYSE +3,32%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
293,815 USD NYSE +3,55%
OCCIDENTAL PETROLEUM
53,730 USD NYSE +1,62%
PBF ENER RG-A
56,215 USD NYSE +5,71%
PHILLIPS 66
194,075 USD NYSE +3,04%
Pétrole Brent
79,47 USD Ice Europ +4,70%
Pétrole WTI
74,69 USD Ice Europ +4,39%
TX PAC LAND
413,455 USD NYSE +3,94%
VALERO ENERGY
289,460 USD NYSE +3,14%
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