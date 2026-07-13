Les valeurs du secteur énergétique américain progressent alors que l'escalade militaire perturbe les expéditions via le détroit d'Ormuz

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13 juillet - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie

.SPNY progresse de 2,6%, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 3,1% à 78,40 dollars le baril et ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 de 3% à 73,56 dollars le baril. Les deux contrats avaient grimpé de plus de 4% plus tôt dans la séance.

** Les cours du pétrole s'envolent après que la reprise des frappes militaires entre les États-Unis et l'Iran a ravivé les inquiétudes concernant les livraisons d'énergie

** Téhéran a pris pour cible dimanche des installations américaines dans le golfe Persique et a déclaré avoir de nouveau fermé le détroit d’Ormuz; les Gardiens de la révolution iraniens ont indiqué lundi avoir attaqué des bases militaires américaines au Koweït et à Bahreïn

** Les géants américains de l'énergie Chevron CVX.N progresse de 1,9% et Exxon Mobil XOM.N bondit de 2,5%

** Valero Energy VLO.N , Phillips 66 PSX.N , Texas Pacific Land Corp TPL.N et Marathon Petroleum MPC.N progressent entre 3,6% et 4,2%; elles figurent parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice énergétique

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O progresse d’environ 1% et Halliburton HAL.N progresse de 2,5%

** Les raffineurs HF Sinclair DINO.N gagne 2,2% et PBF Energy

PBF.N progresse de 5,5%