Les valeurs du secteur de la défense reculent alors que la victoire des démocrates fait craindre un resserrement du budget du Pentagone

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(Mise à jour des actions; ajout des implications concernant Golden Dome et Golden Fleet au 6e paragraphe, et des implications nucléaires au 7e paragraphe)

par Aatreyee Dasgupta et Mike Stone

Les actions du secteur de la défense américain ont chuté mercredi ,la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat ayant ravivé les craintes d’une pression accrue sur les projets de dépenses du Pentagone.

Le secteur avait bénéficié de la demande du président Donald Trump d’un budget militaire américain de 1 500 milliards de dollars pour 2027, bien supérieur au niveau de 901 milliards de dollars actuellement approuvé, ainsi que de la guerre contre l’Iran, qui a alimenté la demande de missiles, de systèmes de défense aérienne et d’autres armes.

Les démocrates étant sur le point de prendre le contrôle du Congrès, les investisseurs parient que le financement futur de la défense pourrait ne pas être aussi solide qu'on le prévoyait auparavant. L'action de Lockheed Martin LMT.N , qui supervise le plus grand programme d'armement américain, l'avion de chasse F-35, a chuté de 6,9%. Le fabricant de missiles et de radars RTX RTX.N a reculé de 3,1% et L3Harris Technologies LHX.N a plongé de 6,9%. General Dynamics GD.N et Northrop Grumman

NOC.N ont également enregistré des baisses.

Selon les analystes, une Chambre des représentants à majorité démocrate pourrait soumettre les budgets de défense et les nouveaux programmes à un examen plus minutieux, même si le soutien à la modernisation militaire reste globalement intact.

Les analystes de Jefferies ont indiqué dans une note qu’ils s’attendaientà ce que le budget de la défense pour 2027 se rapproche davantage de la proposition de la Chambre des représentants, d’environ 1 150 milliards de dollars , que de la demande de l’administration, qui s’élève à 1 500 milliards de dollars.

“Les programmes “marqués du sceau de Trump” sont morts”, a déclaré Roman Schweizer, analyste chez TD Cowan, dans une note. Parmi ceux-ci figuraient le Golden Dome, le bouclier antimissile national, ainsi que la Golden Fleet, un nouveau programme de modernisation et de construction de cuirassés de classe Trump. L’action du constructeur naval Huntington Ingalls Industries

HII.N a reculé de 4,9%.

Selon TD Cowan, les programmes de défense “les moins menacés” étaient ceux liés à la modernisation nucléaire, comme les bombardiers B-21 fabriqués par Northrop, et le programme de remplacement des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), le missile “Sentinel” , un missile balistique intercontinental (ICBM).

Des entreprises, notamment RTX et Lockheed, ont annoncé en octobre des résultats trimestriels encourageants et des carnets de commandes records, alors que les gouvernements s’efforçaient de reconstituer leurs stocks et de renforcer leur préparation militaire.

Mais les actions du secteur ont depuis perdu une grande partie de ces gains, les investisseurs se montrant de plus en plus sceptiques quant à la concrétisation de ces hausses de dépenses.

Si l'on inclut les baisses enregistrées mercredi, le sous-indice S&P 500 Aérospatiale et Défense .SPLRCAERO a reculé de près de 1% cette année, tandis que le sous-indice Dow Jones Aérospatiale et Défense aux États-Unis .DJUSAE a perdu 3,4%.