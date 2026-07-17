Les valeurs du secteur de l'énergie progressent dans le sillage de la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran et de la menace de fermeture de la mer Rouge

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17 juillet - ** Les actions des entreprises énergétiques cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 2,1 % à 86 dollars le baril; les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 sont en hausse de 2,4 % à 80,86 dollars le baril

** Les cours sont en hausse après que les États-Unis et l’Iran ont intensifié leurs attaques dans le golfe Persique, le transport maritime étant menacé par une fermeture potentielle de la mer Rouge, qui s’ajoute aux restrictions de circulation dans le détroit d’Ormuz

** Les géants pétroliers Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N ont respectivement progressé de 2 % et 1,4 %

** Producteurs de pétrole et de gaz: Occidental Petroleum

OXY.N en hausse de 1,5 % et ConocoPhillips COP.N en hausse de 2 %

** Sociétés de services pétroliers: SLB SLB.N et Halliburton HAL.N progressent toutes deux légèrement, tandis que Baker Hughes BKR.O avance d’environ 1 %

** Raffineurs: Phillips 66 PSX.N en hausse d’environ 2 % et Marathon Petroleum MPC.N en hausse de 1,6 %