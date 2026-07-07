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Les valeurs du secteur de l'énergie progressent alors que le cours du pétrole s'envole suite aux informations faisant état d'attaques dans le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 17:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie

.SPNY progresse de 2% dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R

** Les cours du pétrole sont en hausse après que des informations faisant état d’attaques contre des navires près du détroit d’Ormuz ont ravivé les craintes de perturbations du trafic maritime sur cette voie de transit énergétique cruciale

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 2,6% à 73,85 dollars le baril; ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 gagnent 2,5% à 70,30 dollars le baril

** Les grandes sociétés pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont respectivement progressé d'environ 3% et 2%

** Occidental Petroleum OXY.N , APA Corp APA.O , ONEOK

OKE.N et Kinder Morgan KMI.N ont progressé de 2,6% à 3,1%, figurant parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l’indice énergétique

** Sociétés de services pétroliers: SLB SLB.N progresse légèrement de 1,1%, tandis que Baker Hughes BKR.O et Halliburton HAL.N avancent respectivement de 2% et 1,6%

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N a progressé d’environ 1%

Guerre en Iran

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BAKER HUGHES RG-A
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CHEVRON
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EXXONMOBIL HLDG
141,630 USD NYSE +3,22%
Gaz naturel
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HALLIBURTON
33,780 USD NYSE +2,43%
KINDER MORGAN RG-P
32,490 USD NYSE +2,52%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
OCCIDENTAL PETROLEUM
51,665 USD NYSE +5,83%
ONEOK
90,630 USD NYSE +3,67%
PHILLIPS 66
178,860 USD NYSE +0,85%
Pétrole Brent
76,08 USD Ice Europ +0,18%
Pétrole WTI
72,28 USD Ice Europ +0,10%
SLB
46,400 USD NYSE +1,50%
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