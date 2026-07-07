Les valeurs du secteur de l'énergie progressent alors que le cours du pétrole s'envole suite aux informations faisant état d'attaques dans le détroit d'Ormuz

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7 juillet - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie

.SPNY progresse de 2% dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R

** Les cours du pétrole sont en hausse après que des informations faisant état d’attaques contre des navires près du détroit d’Ormuz ont ravivé les craintes de perturbations du trafic maritime sur cette voie de transit énergétique cruciale

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 2,6% à 73,85 dollars le baril; ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 gagnent 2,5% à 70,30 dollars le baril

** Les grandes sociétés pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont respectivement progressé d'environ 3% et 2%

** Occidental Petroleum OXY.N , APA Corp APA.O , ONEOK

OKE.N et Kinder Morgan KMI.N ont progressé de 2,6% à 3,1%, figurant parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l’indice énergétique

** Sociétés de services pétroliers: SLB SLB.N progresse légèrement de 1,1%, tandis que Baker Hughes BKR.O et Halliburton HAL.N avancent respectivement de 2% et 1,6%

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N a progressé d’environ 1%