Les valeurs des opérateurs de télécommunications américains et européens reculent alors que l'accord de SpaceX sur les fréquences secoue le secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* T-Mobile, Verizon et AT&T sont en tête des baisses parmi les valeurs du S&P 500

* Le secteur européen des télécommunications tombe à son plus bas niveau depuis janvier

(Mise à jour des cours des actions, ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 10, et du contexte au paragraphe 2)

par Rashika Singh et Shashwat Chauhan

Vendredi, les valeurs des télécommunications américaines et européennes figuraient parmi les plus fortes baisses de leurs indices de référence respectifs, après que l’acquisition par SpaceX d’un spectre en bande basse a ravivé les inquiétudes concernant la concurrence croissante des services mobiles par satellite.

Avec cet accord, SpaceX vise à permettre à Starlink Mobile de contourner les antennes-relais classiques lorsque cela est possible, et de concurrencer les grands opérateurs mobiles tant en termes de couverture étendue que de fiabilité du service en intérieur, ce qui pourrait positionner la connectivité par satellite comme une alternative courante aux réseaux cellulaires traditionnels.

T-Mobile US TMUS.O a chuté de 9,1 % pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de 33 mois, AT&T T.N a reculé de 7,4 % et Verizon VZ.N a perdu 5,9 % — ces deux titres atteignant leur plus bas niveau depuis plus de deux mois.

Ces trois titres ont enregistré les plus fortes baisses en pourcentage de l’indice S&P 500 .SPX en début de séance.

“Les implications pour AT&T, T-Mobile et Verizon sont quelque peu négatives: leurs moyens de défense contre les revendications relatives au spectre à bande basse s'affaiblissent”, a déclaré Kutgun Maral, analyste financier spécialisé dans les médias, le câble et les télécommunications chez Evercore ISI.

En Europe, Deutsche Telekom DTEGn.DE , le plus grand opérateur de télécommunications de la région en termes de capitalisation boursière, a chuté de 7,1 %, tandis que le français Orange ORAN.PA a perdu 1,8 % et l’espagnol Telefónica

TEF.MC a reculé de 3,3 %.

L’indice paneuropéen STOXX 600 Télécommunications .SXKP a chuté de plus de 2,4 %, atteignant son plus bas niveau depuis le 30 janvier.

Les actions d’Airtel Africa AAF.L , de Vodafone VOD.L et de BT Group BT.L ont été les plus touchées au sein de l’indice FTSE 100 .FTSE de Londres, enregistrant des baisses comprises entre 1,7 % et 4,3 %.

Cette baisse fait suite à des informations selon lesquelles SpaceX aurait accepté d’acquérir le portefeuille national de fréquences 800 MHz de la société de capital-investissement Grain Management, dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 8 milliards de dollars, renforçant ainsi les ambitions de l’entreprise en matière de connectivité satellite-cellulaire.

“Ce changement stratégique place SpaceX dans une position de négociation plus forte et met en évidence l’évolution du paysage concurrentiel dans le secteur des télécommunications, rappelant aux investisseurs les tendances parallèles observées dans les services sans fil fixes au cours de la dernière décennie”, a ajouté Maral.

Le spectre en bande basse peut parcourir de plus longues distances et traverser les bâtiments et autres obstacles plus efficacement que les ondes à haute fréquence, ce qui permet à SpaceX de développer son offre Starlink Mobile.

Bien que les entreprises n’aient pas communiqué les conditions financières de l’accord, le Wall Street Journal a rapporté, citant des sources, que celui-ci s’élevait à 8 milliards de dollars.

L'action SpaceX a progressé de 2,2 % après l'annonce de cette acquisition, qui reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

LES OPÉRATEURS DE TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS RÉSISTENT À LA VAGUE DE VENTES

Les opérateurs de tours de télécommunications ont résisté à la vague de ventes qui a touché l’ensemble du secteur, les investisseurs pariant que les ambitions de SpaceX dans le domaine du sans-fil pourraient à terme stimuler la demande d’infrastructures terrestres supplémentaires.

American Tower AMT.N , Crown Castle CCI.N et SBA Communications SBAC.O ont progressé de 7,6 % à 12,6 %.

Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré que cette transaction était “progressivement constructive” pour les opérateurs de tours, soulignant que même un réseau centré sur les satellites pourrait nécessiter le déploiement de tours, d’installations sur les toits et de petites cellules, tandis qu’une concurrence urbaine plus large exigerait des infrastructures terrestres et des fréquences nettement plus importantes.