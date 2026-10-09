Wembanyama, Theodora, Squeezie... Ces personnalités qui soutiennent le mouvement lycéen

La chanteuse et rappeuse franco-congolaise Theodora à son arrivée à la 4e édition des Flammes à la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, le 23 avril 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

De Victor Wembanyama à Squeezie, en passant par Theodora, Louane ou Lena Situations, plusieurs personnalités sportives et culturelles ont apporté ces derniers jours leur soutien à la mobilisation des lycéens, jugeant leurs revendications légitimes tout en condamnant les violences.

. Chez les sportifs

Depuis San Antonio au Texas, le basketteur star Victor Wembanyama a témoigné sa solidarité au mouvement lycéen jeudi en conférence de presse d'après-match.

Le basketteur français Victor Wembanyama, qui joue pour les Spurs aux Etats-Unis, le 28 septembre 2026 à San Antonio, au Texas ( GETTY / Ronald Cortes )

"Je suis content que les lycéens et les jeunes en général se fassent entendre. Parce que moi, je les entends et je les soutiens. Et j'espère que les gens qui sont là-haut ou tout là-haut en feront de même", a déclaré le joueur des Spurs, 22 ans.

Le quintuple champion olympique Teddy Riner a de son côté dit comprendre les revendications, mais pas les dégradations de certains établissements.

"Écouter les difficultés des jeunes, oui. Laisser la violence décider s'ils peuvent aller en cours, jamais", a écrit sur X le judoka de 37 ans, qui dit toutefois "croire en cette jeunesse".

Très critique au début des blocages, le champion du monde du 10.000 m Jimmy Gressier, 29 ans, a par la suite indiqué sur ses réseaux sociaux qu'il comprenait "que l'on puisse revendiquer son mécontentement envers le système", déplorant cependant que cette cause soit parfois utilisée "pour tout détruire".

. Chez les artistes

"Je suis de tout cœur avec eux", a lancé durant l'émission télévisée "Quotidien" Tahar Rahim, à l'affiche du film "Les Misérables". Pour l'acteur césarisé, les jeunes manifestants se battent "pour leurs droits civiques" et "l'avenir".

D'autres figures du cinéma, comme Camille Cottin et Swann Arlaud, se sont aussi montrées solidaires, tout comme la chanteuse Zaz ou le rappeur SDM côté musique.

La chanteuse française Louane lors de la demi-finale de l'Eurovision à Bâle, en Suisse, le 15 mai 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

"Évidemment, mon cœur il est avec les lycéens pour toujours", a affirmé la chanteuse Louane sur RTL, soulignant qu'elle avait été "en tête de file de blocus" durant sa scolarité.

Suivie massivement par une jeune audience, la chanteuse Theodora, 22 ans, a elle diffusé sur ses réseaux des images d'interpellations par les forces de l'ordre. "La police frappe les enfants (...) La violence est inhérente à la police et la police tue", a écrit l'interprète.

. Chez les personnalités d'internet

"Leurs demandes sont plus que légitimes", a considéré sur Instagram Squeezie (20,2 millions d'abonnés sur YouTube). Le vidéaste de 30 ans a cependant condamné les dégradations, estimant qu'il s'agissait d'"incidents isolés".

Une autre superstar du web, Lena Situations, 28 ans, a interpellé Emmanuel Macron dans un message posté sur Instagram: "Je pense qu'il est plus qu'essentiel que les voix des jeunes soient entendues", déclare-t-elle.

Le YouTubeur français Tibo InShape à la cité militaire de Zayed près d'Abou Dhabi, le 21 décembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Enfin le premier YouTubeur de France, Tibo InShape, qui a réalisé plusieurs vidéos en immersion avec les forces de l'ordre ou des armées, a pointé du doigt "les casseurs", "ceux qui, par leurs actes, finissent par décrédibiliser les vraies revendications des lycéens".

L'influenceur de 34 ans a cependant reconnu que "le manque de moyens dans l'Éducation nationale (devait) être dénoncé car chaque jeune doit pouvoir apprendre dans un environnement digne".