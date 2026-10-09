Les Bourses européennes terminent dans le vert

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes ont fini en nette hausse vendredi, profitant d'une accalmie sur le marché des dettes des États, après une semaine de soubresauts liés à la hausse des prix du pétrole et à la situation budgétaire et politique française.
Paris a pris 0,95%, Francfort 1,13%, Londres 1,06% et Milan 0,91%.
Euronext CAC40
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