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Les Bourses européennes terminent dans le vert
information fournie par AFP 09/10/2026 à 17:47

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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont fini en nette hausse vendredi, profitant d'une accalmie sur le marché des dettes des États, après une semaine de soubresauts liés à la hausse des prix du pétrole et à la situation budgétaire et politique française.

Paris a pris 0,95%, Francfort 1,13%, Londres 1,06% et Milan 0,91%.

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