BNP Paribas va fusionner ses filiales de paiement fractionné et de crédit à la consommation

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le géant bancaire BNP Paribas va fusionner sa filiale spécialisée dans le paiement fractionné, Floa, avec celle dédiée au crédit à la consommation, qui détient Cetelem, a indiqué la banque vendredi à l'AFP.

Le projet a été présenté cette semaine aux représentants du personnel et devrait aboutir au début de l'année 2027, a indiqué une porte-parole de la banque, confirmant une information du quotidien Les Échos.

"L’ambition est de construire l’acteur de référence du paiement et du financement de la consommation en France", a indiqué le géant bancaire.

Fin août, "Floa comptait 454 salariés dont 447 en France, principalement à Bordeaux, et 7 en Italie. De son côté, BNP Paribas Personal Finance emploie 3.997 collaborateurs dans l'Hexagone et près de 2.500 en Italie à travers sa marque Findomestic", selon Les Echos.

"La frontière entre le crédit et le paiement s'estompe pour le consommateur", et "l'évolution des exigences réglementaires" envers le paiement fractionné, qui propose de régler un achat en plusieurs mensualités, le rapproche aujourd'hui du crédit, explique la porte-parole.

A partir du 20 novembre, les prêteurs devront en effet fournir davantage d'informations aux clients et consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP) lors de l'analyse de solvabilité.

BNP Paribas avait acheté en 2021 la banque en ligne Floa, spécialisée dans les paiements innovants, auprès de Casino et du Crédit Mutuel.

Floa compte plus de 4 millions de clients particuliers en Europe et 15.000 partenaires e-commerçants et points de vente (parmi lesquels Cdiscount, Veepee Voyage, Samsung, Bricomarché, SFR, Iberia, etc.), indique-t-elle.

Le principe de "Buy now, pay later" (Achetez maintenant, payez plus tard) n'est pas nouveau, mais le numérique a rendu le processus de souscription plus simple et plus rapide.

Plus besoin de constituer un dossier ou de payer des frais d'adhésion comme pour une carte de crédit, tout se fait en quelques clics au moment de payer. En général, c'est le commerçant qui supporte les frais, même s'ils sont parfois imputés à l'acheteur, notamment en cas de retard de paiement.

Une nouvelle génération d'acteurs, des fintechs spécialisées pour la plupart, se sont lancées sur le marché, comme Alma, Klarna ou Younited.

Les crédits à la consommation sont régulièrement pointés du doigt comme facteur de la montée du surendettement, qui a augmenté de près de 10% en 2025, selon la Banque de France, après une hausse du même ordre en 2024.