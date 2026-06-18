 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs des entreprises du secteur de la défense américain chutent alors que la guerre en Iran touche à sa fin
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 20:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 juin - ** Les actions des entreprises américaines du secteur de la défense ont chuté après la signature, par les États-Unis et l'Iran, d'un accord provisoire visant à mettre fin à leur guerre qui durait depuis près de quatre mois

** L3Harris a reculé d’environ 6 %, Northrop Grumman NOC.N a chuté de 6 %, Lockheed Martin LMT.N a baissé d’environ 5 %, General Dynamics a perdu environ 3 %, Boeing BA.N a reculé d’environ 2 % et RTX Corp RTX.N a chuté d’environ 4 %

** Le président Donald Trump a apposé mercredi sa signature sur le “protocole d’accord” visant à mettre fin à la guerre, tout comme l’a fait le président iranien Masoud Pezeshkian, ce qui a permis à celui-ci d’entrer en vigueur deux jours plus tôt que prévu

** Le vice-président JD Vance représentera les États-Unis vendredi lors d’une cérémonie officielle en Suisse visant à entériner l’accord provisoire. Il a déclaré que jeudi marquait le début de la période de négociations de 60 jours destinée à parvenir à un règlement définitif de la guerre

Valeurs associées

BOEING CO
221,470 USD NYSE -1,79%
GENL DYNAMICS CO
351,360 USD NYSE -3,17%
L3HARRIS TECH
293,600 USD NYSE -6,22%
LOCKHEED MARTIN
506,690 USD NYSE -4,81%
NORTHROP GRUMMAN
517,395 USD NYSE -5,96%
RTX
185,650 USD NYSE -3,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,4 -43,05%
Pétrole Brent
79,57 +1,16%
CAC 40
8 467,98 +0,44%
TOTALENERGIES
70,34 -2,59%
SPACEX
179,22 -6,57%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank