Les valeurs des entreprises du secteur de la défense américain chutent alors que la guerre en Iran touche à sa fin

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18 juin - ** Les actions des entreprises américaines du secteur de la défense ont chuté après la signature, par les États-Unis et l'Iran, d'un accord provisoire visant à mettre fin à leur guerre qui durait depuis près de quatre mois

** L3Harris a reculé d’environ 6 %, Northrop Grumman NOC.N a chuté de 6 %, Lockheed Martin LMT.N a baissé d’environ 5 %, General Dynamics a perdu environ 3 %, Boeing BA.N a reculé d’environ 2 % et RTX Corp RTX.N a chuté d’environ 4 %

** Le président Donald Trump a apposé mercredi sa signature sur le “protocole d’accord” visant à mettre fin à la guerre, tout comme l’a fait le président iranien Masoud Pezeshkian, ce qui a permis à celui-ci d’entrer en vigueur deux jours plus tôt que prévu

** Le vice-président JD Vance représentera les États-Unis vendredi lors d’une cérémonie officielle en Suisse visant à entériner l’accord provisoire. Il a déclaré que jeudi marquait le début de la période de négociations de 60 jours destinée à parvenir à un règlement définitif de la guerre