Les valeurs des entreprises américaines du secteur de la photonique s'envolent après l'annonce d'un projet d'interdiction des produits chinois destinés aux centres de données aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** Les actions des entreprises américaines du secteur de la photonique progressent en pré-ouverture après que Reuters a annoncé que les États-Unis étaient en train d’élaborer une interdiction visant les équipements chinois destinés aux centres de données

** Cette interdiction limiterait les importations américaines de nouveaux modèles de composants chinois destinés aux centres de données, dans le but de restreindre la présence des technologies chinoises dans les industries américaines

** Le titre d’Applied Optoelectronics AAOI.O bondit de 17,5%; la société fournit des produits de réseau à fibre optique

** Les fabricants de technologies optiques – essentielles pour transmettre de vastes quantités de données à haut débit entre les serveurs – Lumentum LITE.O et Coherent COHR.N progressent respectivement de 11,8% et 17,5%

** LITE et COHR bénéficient toutes deux d’un investissement de 2 milliards de dollars de la part de Nvidia, leader du secteur de l’IA NVDA.O

** Toutefois, cette initiative pourrait encore être modifiée ou suspendue par la FCC américaine