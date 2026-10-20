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Les valeurs américaines du secteur du « néocloud » reculent après un bref rebond lundi
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 12:41

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre -

** Les actions des entreprises américaines du secteur du « néocloud » reculent en pré-ouverture, freinant ainsi la reprise naissante observée la veille, après la forte vague de ventes de la semaine dernière liée aux inquiétudes concernant les dépenses en matière d’IA

** Nebius NBIS.O recule de 3,1 %, CoreWeave CRWV.O perd 3,2 % et IREN IREN.O baisse de 2,7 %

** Alimentant la nervosité, les actions de la société sud-coréenne de services d’IA Elice Group 0158S0.KQ ont plongé de 32 % lors de leur entrée en bourse à Séoul

** Les craintes liées à la hausse des taux de la Fed ont pesé sur les « néoclouds », les investisseurs redoutant que la hausse des coûts d’emprunt ne nuise à la capacité de ces entreprises à financer le déploiement de leurs infrastructures d’IA

** L’ETF Roundhill Neocloud NCLD.O , qui suit les principales valeurs du secteur des « néoclouds », reste en baisse, ayant perdu plus de 27 % de sa valeur depuis son lancement début août

** Les valeurs mondiales du secteur des semi-conducteurs ont été sous pression la semaine dernière en raison des inquiétudes liées à l'endettement massif de CoreWeave et des informations faisant état des progrès réalisés par le fabricant chinois de puces mémoire CXMT dans le développement d'une architecture de cellules mémoire plus dense

** HSBC a réitéré sa recommandation « réduire » sur CoreWeave, tout en soulignant que ses estimations de bénéfices à long terme sont inférieures de 50 % à 70 % au consensus

** « La hausse des taux et les inquiétudes liées au marché de la dette pourraient empêcher les néo-clouds de développer des capacités spéculatives, qui auraient pu être proposées dans le cadre de contrats à court terme lucratifs », a ajouté HSBC

** À la clôture d’hier, l’action NBIS affichait une hausse de 103,4 % depuis le début de l’année, tandis que CRWV et IREN reculaient respectivement de 14,6 % et 26,6 %

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