Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs poursuivent leur baisse, alors qu'un rapport sur le marché chinois de la mémoire et les inquiétudes liées aux dépenses en IA pèsent sur le secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des fabricants américains de puces électroniques ont chuté mardi, les entreprises du secteur de la mémoire étant les plus touchées, alors que des informations faisant état d’une avancée technologique de la société chinoise CXMT ont ravivé les craintes liées à la concurrence et accentué les inquiétudes concernant les dépenses en intelligence artificielle dans un secteur qui a connu une forte reprise cette année.

L'indice global des puces électroniques de Philadelphie, l'

.SOX , a reculé de 1,5 %, enregistrant ainsi sa cinquième séance consécutive de baisse et atteignant son plus bas niveau depuis environ quatre semaines.

Voici les détails:

* Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O a reculé de 4,5 %, atteignant son plus bas niveau depuis le 16 septembre, ce qui marque sa quatrième baisse quotidienne consécutive

* Les sociétés de stockage de données Sandisk SNDK.O ont reculé de 4,3 %, Seagate Technology STX.O a chuté de 5,9 % et Western Digital WDC.O a perdu 5,8 %

* Selon des informations parues dans la presse cette semaine , le géant chinois des puces mémoire CXMT aurait réalisé des « progrès décisifs » dans le développement d’une nouvelle architecture de cellules visant à augmenter la densité de mémoire

* Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS travaillent également sur une innovation similaire

* En Corée du Sud, l’action du géant des puces mémoire Samsung a chuté de plus de 7 % et celle de SK Hynix a reculé de plus de 10 %

* "Quand on prend du recul et qu’on se rend compte qu’une concurrence pourrait se profiler, tous les moutons se ruent vers la sortie en même temps", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth, qualifiant ce mouvement de ruée vers la prise de bénéfices

* Lundi, Hock Tan, directeur général de Broadcom AVGO.O , a comparé les investissements dans le secteur de l’IA à "un pari au casino"

* L'action Broadcom a reculé de 0,3 % dans un contexte de faiblesse généralisée du secteur

* Le géant des puces Nvidia NVDA.O a reculé de 0,4 %, Intel INTC.O a perdu 1,1 %, AMD AMD.O a chuté de 1,2 % et Marvell Technology MRVL.O a reculé de 2,2 %

* Malgré ces récentes baisses, l’indice des puces de Philadelphie affiche une hausse de plus de 70 % depuis le début de l’année, après s’être redressé grâce aux espoirs d’une forte demande liée à l’intelligence artificielle