Les valeurs américaines du secteur de la mémoire sont à l'origine de la baisse du marché des semi-conducteurs

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13 octobre - ** Les actions des fabricants américains de puces électroniques reculent en pré-ouverture et devraient poursuivre leur récente tendance baissière

** Les valeurs du secteur de la mémoire sont en tête des baisses: l'ETF Roundhill Memory DRAM.Z recule de 4,1%, tandis que l'ETF iShares Semiconductor SOXX.O cède 1,4%

** Micron MU.O et Sandisk SNDK.O perdent respectivement 2,9% et 3,7%, tandis que les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis 000660.KS reculent de 4,8%

** Nvidia NVDA.O et les actions de TSMC cotées aux États-Unis 2330.TW TSM.N reculent chacune d’environ 0,6%

** Marvell MRVL.O recule de 2,5%, Applied Materials

AMAT.O perd 1,7%, AMD AMD.O baisse de 1,2% et Broadcom

AVGO.O cède 1%

** L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé de 2,7% lundi, atteignant son plus bas niveau depuis trois semaines, enregistrant ainsi sa quatrième séance consécutive de baisse

** Les valeurs asiatiques du secteur des semi-conducteurs ont subi une forte correction sous l’influence de Wall Street

** Certains analystes soulignent que la société chinoise CXMT réalise des avancées technologiques qui pourraient concurrencer Samsung et SK Hynix