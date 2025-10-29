 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 06:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* STELLANTIS STLAM.PA - Le constructeur franco-italien a annoncé mardi un partenariat dans le domaine des robotaxis avec le géant américain de la technologie Nvidia NVDA.O , l'entreprise de VTC Uber Technologies UBER.N et le groupe taïwanais de produits électroniques Foxconn 2354.TW .

* BIC BICP.PA - Le fabricant d'articles de papeterie a ajusté mardi ses perspectives 2025 de croissance du chiffre d'affaires, de marge opérationnelle et de trésorerie, citant la faible performance au troisième trimestre, qui devrait se poursuivre au quatrième trimestre, et après une évaluation approfondie de l'environnement tarifaire aux États-Unis.

* EMEIS EMEIS.PA - Le groupe français d'Ehpad a fait état mardi d'une hausse organique de 7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 1,48 milliard d'euros, l'ex-Orpea citant notamment un effet prix favorable sur toutes les zones et une progression du taux d'occupation.

* M6 MMTP.PA a annoncé mardi anticiper un affaiblissement de ses revenus publicitaires sur les derniers mois de l'année 2025, tout en faisant état d'une baisse de 3,4% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre malgré l'accélération du streaming.

* ASM INTERNATIONAL ASMI.AS - Le fabricant d'équipements pour puces informatiques a publié mardi des commandes inférieures aux attentes au troisième trimestre, touché par une baisse plus importante que prévu des commandes de la part des fabricants chinois de semi-conducteurs.

* MONCLER MONC.MI - Le chiffre d'affaires du groupe italien de luxe a reculé de 1% à taux de change constants au troisième trimestre, pénalisé par la faiblesse de la demande touristique en Europe et au Japon, malgré une augmentation des ventes en Amérique.

* TEMENOS TEMN.S - La société suisse de logiciels bancaires a relevé mardi ses perspectives pour 2025 et a annoncé un bénéfice ajusté supérieur aux attentes au troisième trimestre.

* SAP SAPG.DE - Le géant des logiciels doit faire face à un procès intenté par son concurrent Celonis, qui l'accuse d'avoir illégalement monopolisé une partie du marché des logiciels d'entreprise, a décidé lundi un juge fédéral américain.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3W51MV

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ASM INT
557,800 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
BIC
54,000 EUR Euronext Paris -0,92%
EMEIS
14,370 EUR Euronext Paris -1,71%
FOXCONN TECHNOLO
1,7600 USD OTCBB 0,00%
M6 METROPOLE TELE.
12,180 EUR Euronext Paris 0,00%
MONCLER
53,860 EUR MIL 0,00%
NVIDIA
201,0300 USD NASDAQ +4,98%
SAP AG O.N.
234,100 EUR XETRA -0,62%
STELLANTIS
9,597 EUR MIL 0,00%
STELLANTIS
9,587 EUR Euronext Paris +1,61%
TEMENOS
62,200 CHF Swiss EBS Stocks -2,12%
UBER TECH
95,460 USD NYSE -1,01%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

