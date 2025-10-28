Bic abaisse à nouveau ses perspectives pour 2025

( AFP / ALAIN JOCARD )

Bic , le groupe français de stylos, briquets et rasoirs en plastique jetables, a de nouveau abaissé ses perspectives annuelles pour 2025, mardi, après une "faible performance" au troisième trimestre et compte tenu de l'impact des droits de douanes décrétés par les Etats-Unis.

Le groupe, qui avait déjà abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires en avril dernier à une fourchette comprise entre +0% et +3% en 2025, table désormais sur une évolution négative à taux de change constants (entre -1 et -1,5%).

Cet ajustement prend en compte "l'impact total des droits de douane" aux États-Unis, a indiqué le groupe.

"2025 est une année difficile pour Bic: nos activités ont souffert dans un environnement mondial complexe et notre croissance a été négative sur les neuf premiers mois", a déclaré le tout nouveau directeur général, Rob Versloot, le premier à ne pas être issu de la famille de Marcel Bich, fondateur en 1945.

Au troisième trimestre, le groupe a vu son chiffre d'affaires reculer de près de 4%, à 519 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a reculé de 5%.

En cause, notamment, le marché nord-américain et la division briquets du groupe: l'Amérique du Nord, d'ordinaire premier marché du groupe, a vu son chiffre d'affaires reculer de 6,6% au troisième trimestre, à 185 millions d'euros.

Au niveau mondial, la division briquets recule de 8,8%. La division stylos est également en net recul au niveau mondial (-4%). Seule la division rasoirs progresse (+2,6%).

"Bien que notre performance aux États-Unis continue d'être mitigée, nous avons eu des relais de croissance dans d'autres régions grâce aux produits à valeur ajoutée et une bonne rentrée scolaire dans plusieurs pays", a commenté M. Versloot.

Ses brosses à cheveux démêlantes (Tangle Teezer), acquises l'an dernier, ont préservé le groupe d'un recul encore plus marqué de ses ventes.

"Cependant, d'autres activités dont nous avons fait l'acquisition ont un impact négatif sur notre performance financière. Une de mes premières actions a été de conclure la vente de notre activité Cello en Inde", filiale de stylos acquise en 2015, a déclaré M. Versloot.

Un accord de cession a déjà été signé, a indiqué le groupe, qui prévoit une finalisation de cette transaction "d'ici la fin de l'année".