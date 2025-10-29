 Aller au contenu principal
La BCE reste dans une position confortable
information fournie par TRIBUNE LIBRE 29/10/2025 à 08:40

Vue du siège de la BCE, à Francfort (Crédits: BCE)

Vue du siège de la BCE, à Francfort (Crédits: BCE)

Par François Rimeu, stratégiste sénior chez Crédit Mutuel AM

Grâce à une inflation restée proche de l'objectif de 2 % en septembre, la Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir sa politique monétaire inchangée lors de sa réunion de jeudi. Sa présidente, Christine Lagarde, devrait réaffirmer que l'institution n'interviendra qu'en cas d'écarts significatifs et durables par rapport à sa cible d'inflation de 2 %, soulignant qu'un léger dépassement ne justifie pas nécessairement une modification des taux directeurs.

Nos anticipations :

  • Le taux de facilité de dépôt devrait rester fixé à 2%, soutenu par une croissance résiliente et une inflation maîtrisée.
  • La Banque centrale poursuivra son approche «réunion par réunion», en ajustant sa politique en fonction des données disponibles, de son évaluation des perspectives d'inflation et de croissance, ainsi que des risques associés.
  • Enfin, lors de sa conférence de presse, Christine Lagarde continuera de souligner que l'inflation reste bien orientée, que les risques sont équilibrés, et que l'économie domestique demeure résiliente.

Conclusion
La BCE devrait maintenir une posture attentiste jusqu'à la mise à jour des prévisions économiques en décembre, notamment avec la publication des projections d'inflation à l'horizon 2028.

Cette réunion ne devrait pas réserver de surprise : la décision est largement anticipée par les marchés et peu susceptible de provoquer des réactions significatives.

La publication de l'enquête trimestrielle sur le crédit bancaire (Bank Lending Survey – BLS), prévue deux jours avant le Conseil, constituera une donnée clé pour évaluer la transmission de la politique monétaire à l'économie réelle. Ses résultats pourraient ouvrir la voie à une nouvelle baisse de taux en 2026.

Banques centrales
BCE
Le présent article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement.

