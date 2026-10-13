 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 06:39

Ajouter Boursorama à vos sources

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* LVMH LVMH.PA a fait état lundi soir d'une croissance organique de ses ventes en-dessous des attentes au troisième trimestre, en raison de la faiblesse de la demande pour ses articles de mode et ses maroquineries.

* ERAMET ERMT.PA a confirmé lundi son intention de lancer une augmentation de capital avec Droits Préférentiels de Souscription (DPS) de 500 millions d'euros au quatrième trimestre de 2026 qui va faire de l'État français le principal actionnaire du groupe.

* TOTALENERGIES TTEF.PA a annoncé lundi que la libération des stocks stratégiques de diesel annoncée par le gouvernement mercredi dernier entraînerait une baisse de ses prix à la pompe d'environ 10 centimes d'euro par litre de diesel routier, à compter du 1er novembre 2026 et jusqu'au 31 janvier 2027.

* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA a annoncé lundi l'acquisition à venir de 100% du capital de la banque allemande IKB Deutsche Industriebank AG.

* PUBLICIS PUBP.PA doit publier ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture.

* STELLANTIS STLAM.MI doit publier ses livraisons du troisième trimestre avant la cloche.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL8N45V1FC

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
16,330 EUR Euronext Paris +0,06%
ERAMET
43,520 EUR Euronext Paris -3,97%
Gaz naturel
3,17 USD NYMEX -0,03%
LVMH
384,500 EUR Euronext Paris +1,18%
PUBLICIS GROUPE
98,740 EUR Euronext Paris +1,50%
Pétrole Brent
105,53 USD Ice Europ -0,56%
Pétrole WTI
92,80 USD Ice Europ -0,32%
STELLANTIS
3,970 EUR MIL -0,84%
TOTALENERGIES
78,980 EUR Euronext Paris +0,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • On aperçoit un logo dans une station-service de la société pétrolière et gazière française Total à Marseille
    France: TotalEnergies va baisser le prix du diesel de 10 centimes par litre
    information fournie par Reuters 13.10.2026 07:14 

    TotalEnergies a annoncé lundi que ‌la libération des stocks stratégiques de diesel annoncée par le gouvernement mercredi ​dernier entraînerait une baisse de ses prix à la pompe d'environ 10 centimes d'euro par litre de diesel routier, à compter du 1er novembre ... Lire la suite

  • Le budget entre dans l'hémicycle ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Le budget entre dans l'hémicycle mardi, la présidentielle aussi
    information fournie par AFP 13.10.2026 07:12 

    Déjà cerné par le mouvement lycéen, les inquiétudes sur le pouvoir d'achat et la crainte d'une crise financière, le gouvernement ouvre mardi dans l'hémicycle de l'Assemblée un autre dossier bouillant : le budget de l'Etat pour 2027, plus incertain que jamais faute ... Lire la suite

  • Inauguration de l'usine pilote de recyclage de batteries – Projet ReLieVe à Trappes
    Eramet: L'État français va augmenter sa participation et devenir le premier actionnaire
    information fournie par Reuters 13.10.2026 07:11 

    Eramet ‌a confirmé lundi son intention de ​lancer une augmentation de capital avec Droits Préférentiels de Souscription (DPS) de 500 millions ​d'euros au quatrième trimestre de 2026 qui ​va faire de ⁠l'État français le principal actionnaire du ‌groupe. L'investissement ... Lire la suite

  • Un panneau indiquant « Wall Street » est accroché devant la Bourse de New York
    Wall Street termine en ordre dispersé face au pétrole
    information fournie par Reuters 13.10.2026 07:03 

    par Sinéad Carew et Ragini Mathur La Bourse de ‌New York a fini en ordre dispersé lundi, les investisseurs se montrant prudents face à la hausse des ​cours pétroliers, en attendant les résultats des grandes banques américaines à partir de mardi. L'indice Dow Jones ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,49 -0,59%
CAC 40
7 832,88 +0,38%
EUR/USD SPOT
1,1173 +0,11%
Or
4 198,71 +0,65%
2CRSI
29,18 +17,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank