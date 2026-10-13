Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* LVMH LVMH.PA a fait état lundi soir d'une croissance organique de ses ventes en-dessous des attentes au troisième trimestre, en raison de la faiblesse de la demande pour ses articles de mode et ses maroquineries.

* ERAMET ERMT.PA a confirmé lundi son intention de lancer une augmentation de capital avec Droits Préférentiels de Souscription (DPS) de 500 millions d'euros au quatrième trimestre de 2026 qui va faire de l'État français le principal actionnaire du groupe.

* TOTALENERGIES TTEF.PA a annoncé lundi que la libération des stocks stratégiques de diesel annoncée par le gouvernement mercredi dernier entraînerait une baisse de ses prix à la pompe d'environ 10 centimes d'euro par litre de diesel routier, à compter du 1er novembre 2026 et jusqu'au 31 janvier 2027.

* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA a annoncé lundi l'acquisition à venir de 100% du capital de la banque allemande IKB Deutsche Industriebank AG.

* PUBLICIS PUBP.PA doit publier ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture.

* STELLANTIS STLAM.MI doit publier ses livraisons du troisième trimestre avant la cloche.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL8N45V1FC

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)