La Banque de France à Paris

La Banque de France (BdF) a confirmé ‌lundi sa prévision d'une légère reprise économique au troisième trimestre, l'activité devant être soutenue par ​les services marchands et le secteur de l'énergie, malgré la nette recrudescence de l'incertitude liée principalement aux prix des carburants.

Les nouvelles projections publiées lundi par la banque centrale tablent sur ​une progression de l'ordre de 0,1% du produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie de la zone euro au ​cours de la période allant de juillet ⁠à fin septembre, déjà anticipée le mois dernier.

Cette estimation intervient après la stagnation économique du ‌deuxième trimestre, marqué par des épisodes caniculaires à répétition et des incendies d'une ampleur inédite.

L'activité a continué de progresser en septembre dans l'industrie, mais ​à un rythme sensiblement moins ‌élevé que prévu, et accéléré dans les services marchands, tandis ⁠qu'elle est restée quasi stable dans le bâtiment, souligne la BdF dans une enquête menée auprès de 8.500 sociétés entre le 27 septembre et le 5 octobre.

Pour octobre, les chefs ⁠d'entreprise anticipent une ‌accélération de la production industrielle, mais un ralentissement dans les services marchands, ⁠ajoute-t-elle.

La banque centrale fait également état d'une nette progression de l'incertitude, les préoccupations portant ‌notamment sur les prix des carburants.

"Dans plusieurs secteurs, les chefs d'entreprise évoquent plus ⁠fréquemment le contexte économique général. Leurs commentaires font état de ⁠comportements attentistes, qui se ‌traduisent par des reports de projets, des commandes plus tardives et une plus grande prudence ​des ménages dans leurs dépenses".

Si les difficultés d'approvisionnement ‌restent globalement stables, les entreprises industrielles font face à un regain de pression sur le coût de leurs ​intrants, qui ne se transmet que partiellement aux prix de vente et comprime les marges, précise également la BdF.

Les difficultés de recrutement concernent 18% des entreprises, une ⁠proportion en légère hausse par rapport à août.

La BdF a abaissé à deux reprises sa prévision de croissance pour cette année et table désormais sur une progression de 0,4% du produit intérieur brut (PIB), contre des estimations précédentes de 0,5% et 1%, faisant le constat d'une faiblesse de la consommation des ménages et d'un volume d'investissements limité de la part ​des entreprises.

(Rédigé par Diana Mandiá)