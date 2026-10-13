 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France: TotalEnergies va baisser le prix du diesel de 10 centimes par litre
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 07:14

Ajouter Boursorama à vos sources

On aperçoit un logo dans une station-service de la société pétrolière et gazière française Total à Marseille

On aperçoit un logo dans une station-service de la société pétrolière et gazière française Total à Marseille

TotalEnergies a annoncé lundi que ‌la libération des stocks stratégiques de diesel annoncée par le gouvernement mercredi ​dernier entraînerait une baisse de ses prix à la pompe d'environ 10 centimes d'euro par litre de diesel routier, à compter du 1er novembre 2026 ​et jusqu'au 31 janvier 2027.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé la semaine dernière que ​la France allait libérer 10 millions de ⁠barils de gazole de ses réserves stratégiques, avec l'objectif d'agir sur ‌les prix à la pompe, qui devraient ainsi selon lui "mécaniquement baisser" de 12 centimes à 18 centimes d'euro par litre.

La ​mesure annoncée par TotalEnergies ‌à l'issue d'une réunion à Matignon entre le gouvernement ⁠et les distributeurs de carburants s'appliquera dans les quelque 3.300 stations-service de son réseau, "en fonction de l'évolution des marchés internationaux du diesel".

"Sur la base ⁠des cotations actuelles, ‌les prix se situeraient par exemple entre 2,15 €/L et 2,20 €/L (sous ⁠le plafond de 2,25 €/L) alors que la plupart des stations-service de TotalEnergies ‌sont aujourd'hui au plafond", dit le groupe énergétique français dans ⁠un communiqué.

À la suite de la réunion à Matignon, ⁠TotalEnergies a accepté ‌que les stocks stratégiques soient répartis selon les parts de marché observées avant ​la crise, soit 23% dans ‌la distribution en stations-service en 2025, contre 30% aujourd'hui.

"Par ailleurs, TotalEnergies conserve le plafond mis en ​place depuis mars 2026, qui garantit aux consommateurs un prix maximum de 2,25 €/L pour le diesel, y compris au-delà de fin janvier ⁠2027 quand l'avantage lié à la libération des stocks stratégiques s'estompera", précise-t-il.

En parallèle, le groupe prévoit une remise de 20 centimes par litre sur le gazole non routier destiné notamment aux agriculteurs, pêcheurs et entreprises de travaux publics, ainsi qu'une réduction de 200 euros par mètre cube de fioul ​domestique.

(Rédigé par Etienne Breban)

Valeurs associées

Pétrole Brent
105,42 USD Ice Europ -0,66%
Pétrole WTI
92,50 USD Ice Europ -0,64%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le groupe français LVMH, numéro un mondial du luxe, a enregistré une petite hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    LVMH en petite croissance cet été mais la mode et la maroquinerie sont à la peine
    information fournie par AFP 13.10.2026 09:01 

    Le numéro un mondial du luxe LVMH a publié lundi des ventes en petite hausse au troisième trimestre, portées notamment par la joaillerie et la distribution sélective, mais son activité phare, la mode et la maroquinerie, s'est inscrite dans le rouge. De juillet ... Lire la suite

  • Usine de production de Stellantis à Poissy, près de Paris
    Stellantis-Les livraisons baissent de 1% au T3, les BEV progressent en Europe
    information fournie par Reuters 13.10.2026 08:54 

    Stellantis ‌a annoncé mardi que ses livraisons ​avaient diminué de 1% au troisième trimestre en glissement annuel, pour atteindre environ ​1,29 million de véhicules, la croissance des BEV ​en Europe étant ⁠contrebalancée notamment par le recul en ‌Amérique du Nord. ... Lire la suite

  • Le salon VivaTech, consacré à l'innovation et aux start-ups, à Paris
    Publicis confirme ses objectifs avec la demande en marketing basée sur l'IA
    information fournie par Reuters 13.10.2026 08:53 

    ‌Publicis a confirmé ​mardi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, ​après avoir publié ​une croissance organique ⁠supérieure aux attentes ‌au titre du troisième trimestre, portée ​par ‌la demande ⁠des clients en matière de marketing basé ⁠sur ‌l'intelligence ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.10.2026 08:52 

    (Actualisé avec BP, Bellway, Whitbread) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,4 -0,68%
2CRSI
29,18 0,00%
LVMH
385,5 +0,26%
HAFFNER ENERGY
0,797 +0,13%
CAC 40
7 866,71 +0,43%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank