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Le Crédit agricole va racheter la banque allemande IKB
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 07:26

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Logo du Crédit Agricole à Nantes

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​Le Crédit agricole ​a annoncé ​lundi dans ⁠un ‌communiqué l'acquisition à venir ​de ‌100% ⁠du capital de la ⁠banque ‌allemande IKB ⁠Deutsche ‌Industriebank ⁠AG.

La finalisation ⁠de ‌l'opération est ​prévue ‌d'ici la fin ​du ⁠deuxième trimestre 2027, ajoute le groupe.

(Bureau de ​Paris)

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