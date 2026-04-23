Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* L'ORÉAL OREP.PA a fait état mercredi d'une croissance à données comparables ajustée de 6,7% de ses ventes au premier trimestre, la forte demande pour les produits capillaires haut de gamme et les parfums, en particulier en Amérique du Nord et sur les marchés émergents, ayant plus que compensé la faiblesse observée au Moyen-Orient.

* CARREFOUR CARR.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en dessous des attentes au titre du premier trimestre, soit une hausse de 2,2% à 21,14 milliards d'euros, mais a confirmé ses objectifs financiers pour 2026.

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA a fait état mercredi d'une hausse de 10,8% de ses ventes à taux de change constants au premier trimestre 2026, le groupe d'optique franco-italien citant notamment la bonne performance en Amérique du Nord dans ses deux principaux segments.

* GECINA GFCP.PA a fait état mercredi d'une hausse de 2,3% à périmètre constant de ses revenus locatifs du premier trimestre, qui s'établissent à 176 millions d'euros, la foncière française citant la réversion locative et la consolidation de l’occupation.

* GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ (GTT) GTT.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 1% au premier trimestre, à 192,5 millions d'euros, alors que le groupe a enregistré 32 commandes sur la période.

* ID LOGISTICS IDLA.PA - Le groupe français de transport et logistique a fait état mercredi d'un chiffre affaires en hausse de 14,2% sur un an à 990,7 millions d'euros au premier trimestre, et a confirmé être en mesure de "poursuivre une trajectoire de fort développement" cette année.

* DASSAULT SYSTÈMES DAST.PA , RENAULT RENA.PA , VALEO

VLOF.PA , SAFRAN SAF.PA , STMICROELECTRONICS STMPA.PA , SANOFI SASY.PA , ORANGE ORAN.PA , ACCOR ACCP.PA , VINCI

SGEF.PA , SAINT-GOBAIN SGOB.PA , SAP SAPG.DE , NESTLÉ

NESN.S , SAINSBURY SBRY.L et SAAB SAABb.ST figurent parmi les principales valeurs à publier leurs résultats trimestriels respectifs ce jeudi.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N40Z1IX

(Rédigé par Claude Chendjou)