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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 06:00

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* L'ORÉAL OREP.PA a fait état mercredi d'une croissance à données comparables ajustée de 6,7% de ses ventes au premier trimestre, la forte demande pour les produits capillaires haut de gamme et les parfums, en particulier en Amérique du Nord et sur les marchés émergents, ayant plus que compensé la faiblesse observée au Moyen-Orient.

* CARREFOUR CARR.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en dessous des attentes au titre du premier trimestre, soit une hausse de 2,2% à 21,14 milliards d'euros, mais a confirmé ses objectifs financiers pour 2026.

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA a fait état mercredi d'une hausse de 10,8% de ses ventes à taux de change constants au premier trimestre 2026, le groupe d'optique franco-italien citant notamment la bonne performance en Amérique du Nord dans ses deux principaux segments.

* GECINA GFCP.PA a fait état mercredi d'une hausse de 2,3% à périmètre constant de ses revenus locatifs du premier trimestre, qui s'établissent à 176 millions d'euros, la foncière française citant la réversion locative et la consolidation de l’occupation.

* GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ (GTT) GTT.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 1% au premier trimestre, à 192,5 millions d'euros, alors que le groupe a enregistré 32 commandes sur la période.

* ID LOGISTICS IDLA.PA - Le groupe français de transport et logistique a fait état mercredi d'un chiffre affaires en hausse de 14,2% sur un an à 990,7 millions d'euros au premier trimestre, et a confirmé être en mesure de "poursuivre une trajectoire de fort développement" cette année.

* DASSAULT SYSTÈMES DAST.PA , RENAULT RENA.PA , VALEO

VLOF.PA , SAFRAN SAF.PA , STMICROELECTRONICS STMPA.PA , SANOFI SASY.PA , ORANGE ORAN.PA , ACCOR ACCP.PA , VINCI

SGEF.PA , SAINT-GOBAIN SGOB.PA , SAP SAPG.DE , NESTLÉ

NESN.S , SAINSBURY SBRY.L et SAAB SAABb.ST figurent parmi les principales valeurs à publier leurs résultats trimestriels respectifs ce jeudi.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N40Z1IX

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

ACCOR
43,320 EUR Euronext Paris -2,30%
CARREFOUR
16,800 EUR Euronext Paris +0,54%
DASSAULT SYSTEMES
18,925 EUR Euronext Paris -0,47%
ESSILORLUXOTTICA
201,500 EUR Euronext Paris -2,52%
GECINA
72,200 EUR Euronext Paris -0,28%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
200,000 EUR Euronext Paris +1,68%
ID LOGISTICS
336,0000 EUR Euronext Paris -2,18%
L'OREAL
344,900 EUR Euronext Paris -0,07%
NESTLE
75,540 CHF Swiss EBS Stocks +0,24%
ORANGE
17,360 EUR Euronext Paris -1,62%
RENAULT
31,290 EUR Euronext Paris -0,67%
SAAB RG-B
565,000 SEK LSE Intl -0,67%
SAFRAN
272,500 EUR Euronext Paris -3,51%
SAINSBURY
351,150 GBX LSE +0,01%
SAINT-GOBAIN
76,920 EUR Euronext Paris -1,91%
SANOFI
80,780 EUR Euronext Paris -0,30%
SAP AG O.N.
149,820 EUR XETRA -0,89%
STMICROELECTRONICS
37,460 EUR Euronext Paris -0,40%
VALEO
11,025 EUR Euronext Paris -0,85%
VINCI
130,750 EUR Euronext Paris -2,17%
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