Des traders de BGC réagissent à l'ouverture des marchés boursiers européens

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse jeudi à l'ouverture, dans un climat ‌d'aversion au risque lié à l'impasse diplomatique au Moyen-Orient et aux prix élevés du pétrole, tandis que les investisseurs attendent une avalanche de résultats et les indices PMI sur le secteur privé.

D'après les premières indications ​disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,37% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 1,07% pour le Dax à Francfort, de 0,5% pour le FTSE à Londres et de 0,84% pour le Stoxx 600.

L'état du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, que le locataire de la Maison blanche a prolongé mardi sans date butoir apparente, reste incertain.

Téhéran n'a pas précisé s'il acceptait une telle extension de ​la trêve et a donné des signes de volonté de renforcer son emprise sur le détroit stratégique d'Ormuz, avec la saisie de deux navires au cours des dernières heures, ce qui a fait repasser le prix du Brent de la mer du Nord au-dessus de la ​barre des 100 dollars le baril.

Ce contrat, référence mondiale, prend 1,34% à 103,28 dollars le baril, tandis ⁠que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,43% à 94,29 dollars.

"Le marché pétrolier réévalue ses anticipations, alors qu'il n'y a guère de signes de progrès dans la recherche ‌d'une solution dans le golfe Persique", écrivent dans une note les analystes d'ING.

Les exportations totales de pétrole et de produits pétroliers en provenance des États-Unis ont par ailleurs augmenté de 137.000 barils par jour pour atteindre le niveau record de 12,88 millions de barils par jour, les pays d'Asie et d'Europe s'étant rués sur ​ces réserves afin de faire face aux perturbations liées au conflit.

La guerre lancée ‌il y a près de deux mois par les États-Unis et Israël contre la République islamique a depuis lors bouleversé les marchés de l'énergie, ⁠provoquant une flambée des prix qui a ravivé les craintes inflationnistes et qui pourrait freiner l'activité des entreprises et nuire à la croissance.

Le déluge de résultats trimestriels attendu jeudi avant l'ouverture des Bourses européennes pourrait donner davantage d'indications sur le moral des dirigeants d'entreprise face à la situation géopolitique tendue, tout comme les indices PMI préliminaires du mois d'avril sur l'activité du secteur privé dans la zone euro.

LES VALEURS ⁠A SUIVRE :

Les investisseurs analysenront, entre autres, les résultats ‌du groupe de cosmétiques L'Oréal, de l'éditeur de logiciels Dassault Systèmes, du constructeur automobile Renault et de l'équipementier aéronautique Safran.

A WALL STREET

La Bourse de New York a ⁠fini en hausse mercredi, au lendemain de l'annonce par le président américain Donald Trump d'une prolongation pour une durée indéterminée de la trêve entre les Etats-Unis et l'Iran, même si des doutes subsistaient quant ‌à la poursuite ou non de leurs négociations.

L'indice Dow Jones a gagné 0,69%, le S&P-500, plus large, a pris 1,05%, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de ⁠1,64%.

Après la clôture, Tesla a surpris les investisseurs en communiquant un cash flow positif au premier trimestre, une annonce à même de permettre ⁠au groupe de disposer de davantage de latitude dans ‌la mise en oeuvre de son ambitieux plan d'investissement de plus de 20 milliards de dollars cette année.

Les contrats à terme indiquent jeudi une ouverture en baisse de 0,63% pour le Dow Jones, de ​0,5% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,46% pour le Nasdaq.

EN ASIE

Les Bourses asiatiques perdent de leur élan ‌jeudi en raison de prises de bénéfices, après avoir atteint de nouveaux sommets grâce au rallye des valeurs technologiques.

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo, qui a brièvement franchi la barre des 60.00 points plus tôt en séance, recule de ​0,87% à 59.064,98 points.

L'indice vedette japonais a récupéré toutes les pertes enregistrées depuis le début de la guerre, même si ces gains ont été tirés par un petit groupe de titres liés à l'intelligence artificielle (IA), notamment SoftBank Group et Advantest.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,56% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,41%.

La Bourse de Hong Kong perd 1,04%.

TAUX / CHANGES

Les rendements ⁠des obligations du Trésor américain avancent légèrement, les investisseurs faisant preuve de prudence face aux tensions entre les États-Unis et l'Iran, après que Téhéran a saisi deux navires dans le détroit d'Ormuz, menaçant ainsi le cessez-le-feu actuel entre les deux parties.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 2,7 points de base à 4,3214%, celui du titre à deux ans gagne 1,6 point de base à 3,8105%.

Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,08% face à un panier de devises de référence, sur fond de tensions géopolitiques persistantes, tandis que l'euro perd 0,02% à 1,1701 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 AVRIL:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Climat des affaires avril 96 97

FR 07h15 Indice PMI S&P/HCOB avril 49,5 50,0

manufacturier (flash)

Indice PMI S&P/HCOB des 48,5 48,8

services (flash)

Indice PMI S&P/HCOB composite 48,6 48,8

(flash)

DE 07h30 Indice PMI S&P/HCOB avril 51,4 52,2

manufacturier (flash)

Indice PMI S&P/HCOB des 50,4 50,9

services (flash)

Indice PMI S&P/HCOB composite 51,2 51,9

(flash)

EZ 08h00 Indice PMI S&P/HCOB avril 50,9 51,6

manufacturier (flash)

Indice PMI S&P/HCOB des 49,8 50,2

services (flash)

Indice PMI S&P/HCOB composite 50,1 50,7

(flash)

GB 08h30 Indice PMI S&P/CIPS avril 50,3 51,0

manufacturier (flash)

Indice PMI S&P/CIPS des 50,0 50,5

services (flash)

Indice PMI S&P/CIPS composite 49,9 50,3

(flash)

USA 12h30 Inscriptions ​hebdo. au sem. au 18 210.000 207.000

chômage avril

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)