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Football: Nice surprend Strasbourg et rejoint Lens en finale de la Coupe de France
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 13:25

Coupe de France - Demi-Finale - RC Strasbourg - OGC Nice

Coupe de France - Demi-Finale - RC Strasbourg - OGC Nice

L'OGC Nice s'est imposé mercredi ‌à Strasbourg (2-0) grâce à un doublé d'Elye Wahi pour se qualifier en finale de la ​Coupe de France, lors de laquelle il affrontera le RC Lens, vainqueur mardi de Toulouse (4-1).

Elye Wahi a ouvert le score en croisant sa frappe du pied droit à la suite ​d'une passe en profondeur de Jonathan Clauss (51e), avant de doubler la mise sur un penalty (82e) obtenu pour une faute d'Ismaël ​Doukouré sur Mohamed-Ali Cho.

Vainqueur de la compétition en ⁠1952, 1954 et 1997, Nice revient en finale de la Coupe de France ‌quatre ans après sa défaite face au FC Nantes (1-0).

"On vit des moments compliqués. De vivre ces moments, d'aller au Stade de France, c'est magnifique", ​a réagi Elye Wahi sur ‌BeIN Sports.

Prévue le 22 mai au Stade de France, cette finale ⁠est la seule note positive d'une saison compliquée pour le Gym, qui se bat actuellement pour se maintenir en Ligue 1.

Quinzièmes du championnat, les Azuréens n'ont que quatre points d'avance ⁠au classement sur Auxerre, ‌16e et barragiste, à quatre journées de la fin.

"On vit une saison ⁠de merde, clairement, mais cette Coupe de France, c'est le petit truc en plus ‌et je pense que ça va nous aider pour dimanche, à Marseille, ⁠et pour la suite de la saison, à se maintenir", a déclaré ⁠Maxime Dupé au micro ‌de BeIN Sports.

Strasbourg, qui n'a plus atteint la finale de la Coupe depuis son troisième ​sacre en 2001 (après ceux de 1951 et ‌1966) a pourtant eu les meilleures opportunités dans son stade de la Meinau.

Martial Godo a manqué une occasion en ​or en envoyant son tir à bout portant dans les nuages (23e), trois minutes après une première tentative enroulée de peu à côté (20e). Julio Enciso a également trop ⁠croisé sa frappe (50e) puis buté, de la tête, sur le gardien adverse Maxime Dupé (76e).

Huitième de Ligue 1, le RCSA a encore une opportunité pour décrocher un titre cette saison, en Europe, puisqu'il est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Conférence (C4) où il affrontera le club espagnol du Rayo Vallecano (match aller le 30 avril, retour le 7 mai).

(Rédigé par Vincent ​Daheron, édité par Jean Terzian)

Sport
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