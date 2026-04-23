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Municipales: la gauche à son "plus bas niveau historique" dans les villes moyennes, selon une étude
information fournie par AFP 23/04/2026 à 07:31

La gauche socialiste et ses alliés sortent affaiblis des élections municipales dans les villes moyennes, contrairement à la droite qui maintient ses positions et au Rassemblement national qui gagne du terrain ( AFP / Ludovic MARIN )

La gauche socialiste et ses alliés sortent affaiblis des élections municipales dans les villes moyennes, contrairement à la droite qui maintient ses positions et au Rassemblement national qui gagne du terrain ( AFP / Ludovic MARIN )

La gauche socialiste et ses alliés sortent affaiblis des élections municipales dans les villes moyennes, contrairement à la droite qui maintient ses positions et au Rassemblement national qui gagne du terrain, selon une note de la Fondation Jean Jaurès publiée jeudi.

Intitulée "Municipales 2026: vers qui s'est (vraiment) tournée la France des villes moyennes?" l'étude scrute les résultats de 140 villes de plus de 15.000 habitants, rattachées à une unité urbaine de 20.000 à 100.000 habitants.

"On voit que la gauche est à son plus bas niveau historique depuis 1971 et la création du Parti socialiste au congrès d'Alfortville en 1969", analyse Achille Warnant, docteur en géographie et coauteur de l'étude.

Alors qu'elle avait repris des couleurs en 2020, "jamais la gauche municipale n'avait contrôlé aussi peu de villes moyennes (...) sans que La France insoumise ou Les Écologistes ne viennent prendre le relais", relève l'étude.

Municipales 2026 : listes élues en tête au second tour ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Municipales 2026 : listes élues en tête au second tour ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

En témoignent les bascules d'Aurillac (Cantal), remportée par la droite dès le premier tour, du Creusot (Saône-et-Loire), de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), toutes les trois à gauche depuis les années 1970, ou encore de Tulle (Corrèze), fief de François Hollande.

La gauche voit aussi lui échapper plusieurs villes conquises en 2020, comme Millau (Aveyron) ou Périgueux (Dordogne).

Et là où elle l'emporte comme à Abbeville (Somme) ou Bergerac (Dordogne), elle bénéficie davantage de la division de ses adversaires.

"En définitive, la gauche (...) atteint un niveau historiquement bas. Alors qu'elle détenait encore 66 villes moyennes sur 140 en 2008, elle n'en contrôle plus que 24 aujourd'hui", souligne l'étude.

La droite, qui occupe historiquement une position dominante dans ces villes, sort "globalement renforcée malgré quelques revers", notamment face à l'extrême droite.

Mais cette progression tient en partie à des "effets de reclassement (...), certains élus initialement classés au centre étant désormais rattachés à la droite".

Cette domination ne se confond en revanche "pas nécessairement avec celle des Républicains, une large part des maires concernés étant classés Horizons, UDI ou DVD".

L'extrême droite conserve ses trois mairies de 2020 et progresse avec six nouvelles villes moyennes, poursuivant son implantation dans le sud-est et le sud-ouest, avec plusieurs victoires importantes à Montauban (Tarn-et-Garonne) ou Carcassonne (Aude).

"Le RN arrive à mettre un pied dans des régions dans lesquelles il était absent jusqu'ici, comme dans le centre avec Vierzon (Cher), qui passe de communiste à divers-extrême droite", souligne Achille Warnant.

"On voit aussi la présence de militants RN sur des listes DVD sans que cela ne fasse débat", poursuit-il, estimant que "cela montre une porosité croissante entre une partie de la droite et l'extrême droite".

Municipales 2026
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1 commentaire

  • 08:10

    Clermont Ferrand aussi a basculée à droite dans une ville autrefois tranquille devenue un haut lieu de la désindustrialisation

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