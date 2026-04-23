STMicroelectronics dépasse ses estimations pour le premier trimestre et prévoit un deuxième trimestre plus solide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prévisions au paragraphe 5)

STMicroelectronics STMPA.PA a publié jeudi des résultats supérieurs aux estimations pour le premier trimestre, soulignant les signes de reprise sur ses principaux marchés de semi-conducteurs, et prévoit une poursuite de la croissance au deuxième trimestre.

Le fabricant franco-italien de puces a fait état d'un chiffre d'affaires de 3,10 milliards de dollars pour les trois premiers mois de l'année, contre 3,04 milliards attendus par les analystes interrogés par LSEG. Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 171 millions de dollars, supérieur aux attentes du marché qui tablaient sur 165,8 millions de dollars.

"Au premier trimestre, malgré l'incertitude macroéconomique, nous avons constaté une amélioration de la demande avec de fortes réservations et des stocks normalisés dans la distribution", a déclaré Jean-Marc Chery, directeur général de STMicroelectronics, dans un communiqué.

STMicro est l'un des plus grands fabricants de puces d'Europe et un indicateur pour le secteur des semi-conducteurs automobiles et industriels, où les clients ont passé ces dernières années à digérer les stocks excédentaires post-pandémiques et à réduire les nouvelles commandes.

La société a également prévu un chiffre d'affaires de 3,45 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, supérieur aux attentes du marché qui tablaient sur 3,21 milliards de dollars.