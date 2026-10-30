Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

Les valeurs à suivre ‌vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AXA a fait ​état jeudi d'une hausse de 5% sur un an des primes sur les neuf premiers mois de l'année, l'activité "vie et santé" de ​l'assureur français, soutenue par ses produits d'épargne et la dynamique des contrats en unité ​de compte, ayant compensé une ⁠croissance plus limitée dans l'assurance dommages.

* TF1 a fait état ‌jeudi d'un chiffre d'affaires et d'un résultat opérationnel en baisse au troisième trimestre 2026, en raison notamment d'un ​contexte de marché ‌publicitaire linéaire toujours dégradé et d'effets de périmètre en ⁠lien avec les cessions réalisées en 2025.

* IMERYS a relevé jeudi sa prévision d’Ebitda ajusté 2026, désormais anticipé à 570-590 millions ⁠d’euros contre 550-580 ‌millions d’euros auparavant, l'entreprise citant notamment ses acquisitions, les ⁠mesures d'amélioration des coûts et des performances, ainsi que la ‌dynamique des prix.

* EUTELSAT prévoit que le doublement des ⁠capacités de son réseau OneWeb permettra de générer ⁠plus de 10 ‌milliards d’euros de chiffre d’affaires opérationnel issu des services commerciaux entre ​2032 et 2040, a annoncé ‌dans un communiqué jeudi le groupe franco-britannique, qui tient un rôle de premier plan dans ​le programme européen IRIS.

* EMEIS a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en croissance organique de 5,8% au troisième ⁠trimestre, porté par une amélioration des taux d’occupation, un effet prix favorable et le développement des établissements récemment ouverts.

* CRÉDIT AGRICOLE, SANOFI et CAPGEMINI doivent publier leurs résultats respectifs vendredi avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)