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CaixaBank: près de 5 milliards d'euros de bénéfice net sur neuf mois
information fournie par Boursorama avec AFP 30/10/2026 à 09:43

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( AFP / GABRIEL BOUYS )

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le groupe espagnol CaixaBank a vu son bénéfice net grimper de 12,9% entre janvier et septembre, poursuivant sa dynamique positive, selon ses résultats publiés vendredi.

La troisième banque espagnole en termes de capitalisation, derrière Santander et BBVA, a dégagé au total 4,96 milliards d'euros de bénéfice net sur les neuf premiers mois de l'année, contre 4,4 milliards sur la même période voilà un an, a-t-elle précisé.

Ses revenus se sont quant à eux établi à 12,66 milliards d'euros, en hausse de 4,4% sur neuf mois.

Caixabank attribue notamment ces résultats à l'arrivée de nouveaux clients (21,1 millions au total en Espagne et au Portugal), ce qui s'est traduit par une augmentation de l'octroi de crédits.

La banque est visée depuis mi-juin, tout comme cinq autres établissements bancaires espagnols, par une procédure ouverte par l'autorité de la concurrence (CNMC) à Madrid pour de possibles pratiques anticoncurrentielles.

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