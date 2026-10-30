L'emploi salarié du secteur privé en très léger recul (-0,1%) au 3e trimestre

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

L'emploi salarié du secteur privé en France s'est inscrit de nouveau en très léger recul au troisième trimestre, se repliant de 0,1 %, dans la lignée du ralentissement de l'économie française, a indiqué vendredi l'Insee dans une estimation provisoire.

Quelque 25.800 emplois ont été perdus, soit 0,1 %, au 3e trimestre, maintenant une quasi-stabilité comme cela avait été le cas aux premier et deuxième trimestres.

Sur un an, le recul est plus marqué, à -0,3 %, soit 69.800 emplois en moins, baissant sur douze mois pour le septième trimestre consécutif.

"Les contrats en alternance, très majoritairement en apprentissage, contribuent fortement à la baisse de l'emploi salarié privé", explique l'Insee.

Sur un an, le recul est plus marqué, à -0,3 %, soit 69.800 emplois en moins, et représente un septième trimestre consécutif de baisse. Par rapport à son sommet atteint début 2024, l'emploi salarié privé a perdu 148.400 emplois (-0,7 %), mais il reste néanmoins très au-dessus de son niveau de fin 2019, avant la crise sanitaire du Covid (+4,9 %).

Par secteur, l'emploi privé dans l'industrie a poursuivi son recul continu enregistré depuis début 2025, avec une légère diminution de 0,2 % (-6.400 emplois). La baisse a été plus marquée dans le secteur privé agricole, avec 6.000 emplois en moins (-1,9 %), et, dans une moindre mesure, dans la construction (-0,4 %, soit 6.100 emplois en moins).

Plus facilement utilisé par les entreprises comme variable d'ajustement et à ce titre souvent considéré comme précurseur de tendance, l'emploi intérimaire est reparti à la hausse au troisième trimestre, avec une progression de 1,3 % (+8.900 emplois) après un recul de 1 % au trimestre précédent.

Sans tenir compte de l'intérim, l'emploi salarié privé est resté quasi-stable (-0,1 %) dans le tertiaire marchand.

Ce maintien à un niveau quasi-stable de l'emploi salarié privé sur le troisième trimestre s'inscrit dans un recul de 0,1 % du produit intérieur brut (PIB) du pays, selon les chiffres publiés vendredi. "En 2026, l'économie française est à l'arrêt", a jugé le ministre français de l'Economie et des Finances Roland Lescure.