 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sanofi relève ses perspectives pour 2026 après une forte hausse du chiffre d'affaires au 3T
information fournie par Boursorama avec AFP 30/10/2026 à 09:44

Ajouter Boursorama à vos sources

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le groupe pharmaceutique français Sanofi a relevé pour la deuxième fois consécutive ses perspectives pour l'ensemble de l'année compte tenu d'un troisième trimestre marqué par un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, tiré par la vigueur persistante de son médicament vedette Dupixent.

Sanofi, qui avait déjà rehaussé ses prévisions pour l'année au deuxième trimestre anticipe désormais un taux de croissance des ventes dans une fourchette indicative à deux chiffres en pourcentage, situé "dans le bas de la dizaine", à taux de change constants, soit généralement de l'ordre de 10 à 13%.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires a progressé de 16,2 % à 14,44 milliards d’euros, tiré par le Dupixent, la vache à lait du groupe, et les nouveaux lancements de médicaments.

Le consensus de Factset tablait sur 13,66 milliards d'euros.

Les ventes du Dupixent, un médicament anti-inflammatoire désormais prescrit dans de nombreuses indications dont l’asthme et l'eczéma, progressent de 34,8%, à 5,7 milliards d’euros, "dépassant pour la deuxième fois la barre des 5 milliards d'euros par trimestre".

Les ventes des nouveaux lancements pharmaceutiques atteignent 1,4 milliard d'euros (+31,4 %), mais les ventes de vaccins reculent de 6,6 %, à 3,2 milliards d’euros, un repli qui s'explique notamment par la baisse des ventes de vaccins antigrippaux.

Côté rentabilité, le bénéfice net trimestriel a augmenté de 7,8% à plus de 3 milliards d'euros.

Le marché suit de près les efforts de l'entreprise pour développer de nouveaux produits destinés à prendre le relais du médicament vedette Dupixent, dont le brevet doit expirer au début des années 2030.

"L’entreprise tout entière se mobilise pour piloter sa trajectoire après Dupixent au cours de la prochaine décennie, avec une priorité : protéger les résultats au-delà de la perte d'exclusivité de Dupixent", a assuré la dirigeante de Sanofi, Belén Garijo, dans le communiqué.

L'action Sanofi a perdu 8% depuis le début de l'année, affichant un retard de performance par rapport à d'autres acteurs européens du secteur.

A l'adresse des actionnaires, Mme Garijo indique que "Sanofi confirme sa volonté d'appliquer sa politique d'allocation des capitaux à long terme, et notamment son objectif d'accroissement du dividende".

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SANOFI
79,9300 EUR Euronext Paris +4,96%

1 commentaire

  • 10:09

    un repli qui s'explique notamment par la baisse des ventes de vaccins antigrippaux. sur la pharmacie ne le propose pas voila

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Réunion hebdomadaire du Conseil des ministres à l'Élysée, à Paris
    France: Contraction surprise du PIB au T3, l'économie à l'arrêt selon Lescure
    information fournie par Reuters 30.10.2026 11:55 

    par Etienne Breban L'économie française a, contre toute attente, reculé ‌légèrement au troisième trimestre après une stagnation sur le trimestre précédent, montre la première estimation publiée vendredi par l'Insee. Le produit ​intérieur brut (PIB) de la deuxième ... Lire la suite

  • ( AFP / PAUL ELLIS )
    AstraZeneca annonce une hausse de son bénéfice trimestriel et un programme d'économies
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.10.2026 11:46 

    Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a publié vendredi une hausse de 23% de son bénéfice net au troisième trimestre, annonçant dans la foulée un plan visant 1,5 milliard de dollars d'économies annuelles. Le bénéfice net part du groupe sur le trimestre ... Lire la suite

  • ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Le recul de l'apprentissage pèse sur l'emploi salarié
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.10.2026 11:43 

    L'emploi salarié du secteur privé en France est resté en léger recul au troisième trimestre, dans la lignée des trimestres précédents, tiré vers le bas par la mauvaise santé de l'apprentissage, un nouveau signal négatif pour l'emploi des jeunes. Dans la lignée ... Lire la suite

  • Un gynécologue ayant exercé en Ardèche a été mis en examen pour des faits de viols, agressions sexuelles et violences gynécologiques ( AFP / Damien MEYER )
    Ardèche: un gynécologue mis en examen pour viols
    information fournie par AFP 30.10.2026 11:43 

    Un gynécologue ayant exercé en Ardèche a été mis en examen pour des faits de viols, agressions sexuelles et violences gynécologiques, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Privas. Le médecin qui travaillait notamment dans une clinique d'Annonay depuis une dizaine ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
22,1 -17,54%
CAC 40
7 985,24 +0,19%
Pétrole Brent
117,61 +1,69%
SANOFI
79,9 +4,92%
TOTALENERGIES
85,55 +1,12%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank