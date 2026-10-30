Sanofi relève ses perspectives pour 2026 après une forte hausse du chiffre d'affaires au 3T

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le groupe pharmaceutique français Sanofi a relevé pour la deuxième fois consécutive ses perspectives pour l'ensemble de l'année compte tenu d'un troisième trimestre marqué par un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, tiré par la vigueur persistante de son médicament vedette Dupixent.

Sanofi, qui avait déjà rehaussé ses prévisions pour l'année au deuxième trimestre anticipe désormais un taux de croissance des ventes dans une fourchette indicative à deux chiffres en pourcentage, situé "dans le bas de la dizaine", à taux de change constants, soit généralement de l'ordre de 10 à 13%.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires a progressé de 16,2 % à 14,44 milliards d’euros, tiré par le Dupixent, la vache à lait du groupe, et les nouveaux lancements de médicaments.

Le consensus de Factset tablait sur 13,66 milliards d'euros.

Les ventes du Dupixent, un médicament anti-inflammatoire désormais prescrit dans de nombreuses indications dont l’asthme et l'eczéma, progressent de 34,8%, à 5,7 milliards d’euros, "dépassant pour la deuxième fois la barre des 5 milliards d'euros par trimestre".

Les ventes des nouveaux lancements pharmaceutiques atteignent 1,4 milliard d'euros (+31,4 %), mais les ventes de vaccins reculent de 6,6 %, à 3,2 milliards d’euros, un repli qui s'explique notamment par la baisse des ventes de vaccins antigrippaux.

Côté rentabilité, le bénéfice net trimestriel a augmenté de 7,8% à plus de 3 milliards d'euros.

Le marché suit de près les efforts de l'entreprise pour développer de nouveaux produits destinés à prendre le relais du médicament vedette Dupixent, dont le brevet doit expirer au début des années 2030.

"L’entreprise tout entière se mobilise pour piloter sa trajectoire après Dupixent au cours de la prochaine décennie, avec une priorité : protéger les résultats au-delà de la perte d'exclusivité de Dupixent", a assuré la dirigeante de Sanofi, Belén Garijo, dans le communiqué.

L'action Sanofi a perdu 8% depuis le début de l'année, affichant un retard de performance par rapport à d'autres acteurs européens du secteur.

A l'adresse des actionnaires, Mme Garijo indique que "Sanofi confirme sa volonté d'appliquer sa politique d'allocation des capitaux à long terme, et notamment son objectif d'accroissement du dividende".