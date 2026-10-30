AstraZeneca annonce une hausse de son bénéfice trimestriel et un programme d'économies

( AFP / PAUL ELLIS )

Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a publié vendredi une hausse de 23% de son bénéfice net au troisième trimestre et lancé un plan visant 1,5 milliard de dollars d'économies annuelles.

Le bénéfice net part du groupe sur le trimestre s'établit à 3,12 milliards de dollars, contre 2,53 milliards un an auparavant, porté notamment par la croissance de ses traitements contre le cancer.

"Avec de multiples actifs susceptibles de devenir des blockbusters en phase avancée de développement et des technologies de rupture qui montent rapidement en puissance, nous sommes en bonne voie pour atteindre notre ambition 2030", a estimé le patron du groupe, Pascal Soriot, cité dans le communiqué.

Le fleuron britannique, qui confirme ses prévisions pour l'exercice en cours, s'est fixé l'objectif de réaliser 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel d'ici la fin de la décennie.

Son chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 7 % à 16,21 milliards de dollars.

Les traitements contre le cancer restent le principal moteur du groupe sur le trimestre: leurs revenus progressent de 17 % sur un an et représentent près de la moitié de l'activité.

Les Etats-Unis restent de loin le premier marché du laboratoire et comptent pour 43 % de son chiffre d'affaires pour les trois mois achevés en septembre.

L'entreprise annonce par ailleurs lancer un programme d'économies sur trois ans, destiné à "créer une capacité supplémentaire d'investissement".

Il devrait entraîner jusqu'à 2 milliards de dollars de coûts de restructuration et générer 1,5 milliard de dollars d'économies annuelles (avant impôts) en rythme de croisière, souligne-t-elle, sans évoquer d'éventuelles suppressions de postes.