Nikkei 225
42 427,42
-0,89%
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
26/08/2025 à 06:33

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé lundi l'acquisition des groupes CVS, M3i Controls et Inmotechnia afin de consolider sa présence en Espagne dans les services à l'énergie.

* SPIE SPIE.PA a annoncé lundi l'acquisition de Voets & Donkers aux Pays-Bas, une opération visant à se renforcer dans les domaines des installations de refroidissement industriel, des systèmes de traitement de l'air, des pompes à chaleur, de l'automatisation industrielle et de l'ingénierie des équipements de procédés.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3UE105

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

EIFFAGE
119,100 EUR Euronext Paris -5,40%
SPIE
50,200 EUR Euronext Paris -3,65%
  • Le Premier ministre François Bayrou lors d'une conférence de presse à Paris le 25 août 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Bayrou en mission impossible face à une chute plus probable que jamais
    26.08.2025 07:20 

    François Bayrou entame mardi devant la CFDT une opération de la dernière chance pour tenter d'arracher la survie de son gouvernement, plus que jamais menacé d'être renversé par les oppositions lors du vote de confiance du 8 septembre qui inaugure une nouvelle période ... Lire la suite

  • Tennis : Open de Cincinnati
    Tennis: Garcia battue au premier tour de l'US Open pour le dernier match de sa carrière
    26.08.2025 07:11 

    NEW YORK (Reuters) -La Française Caroline Garcia a disputé lundi le dernier match de sa carrière professionnelle lors de sa défaite au premier tour de l'US Open face à la Russe Kamilla Rakhimova (6-4, 4-6, 6-3). La Lyonnaise de 31 ans avait annoncé en mai, peu ... Lire la suite

  • Le logo de Korean Air
    Korean Air devrait annoncer une commande d'une centaine de Boeing
    26.08.2025 07:04 

    WASHINGTON (Reuters) -Korean Air devrait annoncer lundi une commande d'environ 100 Boeing alors que le président sud-coréen Lee Jae-myung est en visite à Washington, ont déclaré des sources à Reuters. La commande, la plus importante de l'histoire du transporteur ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 25/08/2025
    Top 5 IA du 25/08/2025
    26.08.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Air France KLM , Air Liquide , Coca-Cola, Dassault Aviation , Valneva . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les ... Lire la suite

