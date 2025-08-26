*
Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
*
Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
*
Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
*
Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :
* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé lundi l'acquisition des groupes CVS, M3i Controls et Inmotechnia afin de consolider sa présence en Espagne dans les services à l'énergie.
* SPIE SPIE.PA a annoncé lundi l'acquisition de Voets & Donkers aux Pays-Bas, une opération visant à se renforcer dans les domaines des installations de refroidissement industriel, des systèmes de traitement de l'air, des pompes à chaleur, de l'automatisation industrielle et de l'ingénierie des équipements de procédés.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3UE105
(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
