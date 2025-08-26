L'Europe ouvre en baisse, le CAC 40 dans le rouge avec le risque de chute du gouvernement Bayrou

Les traders consultent des informations financières sur des écrans d'ordinateur dans la salle des marchés d'IG Index

(Reuters) -Les principales Bourses européennes reculent en début de séance mardi, plombées par les inquiétudes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) sous l'ère Donald Trump, tandis que Paris affiche une baisse encore plus marquée dans un contexte de craintes renouvelées quant à la stabilité du gouvernement Bayrou.

À Paris, le CAC 40 perd 1,55% à 7.721,53 points vers 07h05 GMT. A Francfort, le Dax recule de 0,67% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,61%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,88%, le FTSEurofirst 300 abandonne 0,71% et le Stoxx 600 recule de 0,72%.

En France, le gouvernement minoritaire semble de plus en plus susceptible d'être renversé le mois prochain. Les trois principaux partis d'opposition ont déclaré qu'ils ne soutiendraient pas le vote de confiance annoncé par le Premier ministre François Bayrou pour le 8 septembre au sujet de son programme de coupes budgétaires drastiques.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Eric Lombard, interrogé mardi sur l'hypothèse d'une intervention du Fonds monétaire international (FMI) en cas de dégradation de la situation financière du pays, a répondu que "c'est un risque que nous souhaitons éviter, que nous devons éviter, mais je ne vais pas vous dire que le risque n'existe pas".

Par ailleurs, lundi, le président américain Donald Trump a déclaré démettre Lisa Cook de son poste au sein du comité des gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed), citant des irrégularités présumées dans l'obtention de prêts immobiliers, une décision sans précédent susceptible de faire de soulever de nombreuses questions sur l'indépendance de l'institution.

La décision marque une escalade dans les efforts du locataire de la Maison blanche pour peser sur le fonctionnement de la banque centrale américaine, à laquelle il demande régulièrement, depuis son retour au pouvoir en janvier, de baisser les taux d'intérêt.

Aux valeurs, Spie et Eiffage, qui avaient toutes deux annoncé la veille des acquisitions, se disputent la place de lanterne rouge du SBF 120 et abandonnent respectivement 5,34% et 6,93%.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)